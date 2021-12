Thương tâm: Tài xế xe công nông tử vong do máy xúc đè vào người

Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 1/12/2021 tại đập 40 trên địa bàn xã Thuận An, Huyện Đắk Mil đã khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30, ngày 1/12, tại đường liên thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao, H.Đắk Mil, Đắk Nông), chiếc công nông do anh Y.N (21 tuổi, trú xã Thuận An, H.Đắk Mil) điều khiển, chở theo chiếc xe cẩu. Một số người có mặt tại hiện trường kể lại. do xe cẩu nặng hơn sức chịu đựng nên đã khiến gãy trực xe công nông, xe cẩu đè vào người lái xe. Hậu quả là nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe công nông bị gãy đôi, nạn nhân tử vong trong tư thế đang ngồi lái xe phía trước. Được biết, chủ xe công nông và xe múc là ông N.C.C (37 tuổi, ngụ xã Thuận An, H.Đắk Mil); anh N. là người đi chở thuê.

Nạn nhân bị đè tử vong tại chỗ

Sáng nay, ngày 2/12, cơ quan chức năng H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.