Bé gái lên bản chơi tết bị nam thanh niên bắt về làm vợ theo hủ tục của người vùng cao

Tục "bắt vợ" là một nét truyền thông lâu đời đặc trưng trong hôn nhân của dân tộc H'mông. Khi cả 2 đều đem lòng yêu thương và đồng ý về chung 1 nhà trong tương lai. Cặp đôi cũng đã nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hai bên.

Tuy nhiên, theo thời gian, nét văn hóa này đang dần biến tướng thành hủ tục. Trong nhiều vụ việc được ghi lại, các chàng trai chỉ cần nhìn thấy "thích thích" một cô gái nào đó mình vô tình gặp trên đường thì lập tức tiến tới để dằng kéo, bắt cô gái này về nhà mình.

Và mới đây, một đoạn clip về hủ tục bắt vợ đã gây bức xúc cư dân mạng. Trong video, một nam thanh niên đang cố bắt một cô gái về làm vợ. Đặc biệt là rất nhiều xung quanh chứng kiến nhưng không hề can thiệp, giúp đỡ cô.

Nam thanh niên lợi dụng tục "bắt vợ" để lôi kéo cô gái

Trong khi cô gái thì bất lực không thể vùng ra được và chỉ biết ngồi khóc nức nở thì may mắn có một chiến sĩ công an đã tiến tới và giải cứu cô bé. Sau khi được cứu, em xúc động nói: "Bọn em lên đây chơi xong tự nhiên có đứa kia nó chạy ra làm vậy. Bố mẹ em có can ngăn rồi nhưng không được nên đi về rồi"

Anh công an nhanh chóng ngăn cản vụ việc

Trước sự bất lực của cô gái, những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không hề có động thái giúp đỡ cô. Nếu như không có sự xuất hiện của anh cảnh sát, có lẽ cô bé sẽ trở thành vợ của một người xa lạ, không hề có tình cảm hay tìm hiểu từ trước, và liệu cuộc đời của cô sẽ đi về đâu, khi chính bố mẹ cô cũng đã bỏ cuộc?

Chỉ khi có sự can thiệp của công an, nam thanh niên mới bỏ cuộc

Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến phẫn nộ trước hành động trên. Một số người cho rằng đây là hủ tục cần được loại bỏ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người vùng cao, giúp họ nâng cao ý thức, hiểu biết, dần dần xóa bỏ những hủ tục, phong tục lạc hậu: "Phong tục của họ mà. Muốn thay đổi phong tục thì nhà nước cần xây dựng trường học trên đó, giúp 100% dân số vùng cao được đi học hành đầy đủ, sau khi có kiến thức họ sẽ nhận ra dc điều đó là sai, và sẽ dần mất đi", "Nó giả vờ bắt vợ có khi nó mang người ta qua biên giới chứ vợ con gì. Nhiều trường hợp như này quá rồi mong sớm có chế tài để đỡ nguy hiểm cho các em bé gái",...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.