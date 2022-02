Dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới (Phần 1): Song Tử hướng về gia đình, Kim Ngưu ốm yếu

Những lời khuyên cho tuần tới của 12 cung hoàng đạo. Những thông tin dưới đây có thể giúp các bạn tự tin hơn trong ngày mới, hoặc có thể đưa ra những quyết định chính xác.

*Lưu ý thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, giải trí!

Kim Ngưu

Tuần này, Kim Ngưu bận rộn với quá nhiều mối quan hệ cần để tâm và điều đó cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ hay tinh thần của bạn. Ảnh hưởng khó chịu của chiêm tinh có khả năng sẽ là ngòi nổ của những cơn giận dữ, hay các vấn đề mà bắt nguồn từ sự không thỏa mãn vì không được công nhận. Bạn mong muốn đồng nghiệp, cấp trên hay những người đối tác đề cao hay khen ngợi bạn nhiều hơn. Thế nhưng, có tiếng đâu quan trọng bằng có miếng phải không Kim Ngưu. Nhiều khả năng là bạn sẽ có một nguồn thu nhập mới, hay có thêm tự tin nếu bạn biết cách bỏ đi những định kiến cũ kỹ của bản thân mình đấy.

Bạch Dương

Chuyện tình cảm và mối quan hệ hiện tại của Bạch Dương sẽ bị ảnh hưởng bởi các mục tiêu và dự định tương lại của bạn. Tuần này, Bạch Dương cảm thấy phải cần nhắc kỹ lưỡng hơn khi đối diện với các thay đổi trong cuộc sống hiện tại. Bạn muốn đưa ra quyết định nhanh, nhưng có lẽ tốt hơn hết là Bạch Dương hãy giữ cho các cuộc nói chuyện tiếp tục, tránh đi đến hồi kết, kể cả khi không còn chủ đề gì để bàn luận nữa. Chính điều này có thể là chìa khóa đến cánh cửa mới cho công việc và sự nghiệp của bạn đấy. Các buổi đi chơi liên miên, những công việc làm thêm và cả lịch riêng dày đặc sẽ khiến bạn ngộp thở. Cuối tuần, hãy dành chút thời gian riêng để chăm sóc bản thân nhé.

Song Tử

Tuần này, gia đình và nội tâm sẽ là những yếu tố chiếm nhiều thời gian của Song Tử nhất. Việc sửa chữa nhà cửa, thay đổi chỗ ở, mua bán nhà đất hay vấn đề sức khoẻ của một thành viên nào đó trong gia đình sẽ khiến Song Tử bận rộn và lo nghĩ không yên. Ảnh hưởng của chiêm tinh cũng báo hiệu những căng thẳng, mâu thuẫn và đối đầu giữa mọi người trong gia đình do cái tôi quá lớn. Bạn hoặc cha mẹ bạn sẽ lên tiếng đòi hỏi sự công bằng, nhưng điểm tốt là ai nấy đều rất quan tâm đến người còn lại. Thế nên, cách tốt nhất để xử lý chuyện gia đình là nhẫn nại giao tiếp với nhau, hoà giải trong yên bình và cùng nhau làm các hoạt động để gắn bó hơn. Nếu bạn có thể ổn định được cuộc sống gia đình trong giai đoạn này, Song Tử cũng sẽ thiết lập được cảm giác an tâm từ sâu bên trong.

Cự Giải

Đây sẽ là một tuần đáng nhớ và tràn đầy niềm vui với Cự Giải. Một tin tức bất ngờ đến trong công việc sẽ cho Cự Giải cơ hội để chứng tỏ bản thân. Một hành trình mới mẻ đầy thách thức đang chờ đợi bạn ở phía trước. Dưới tác động của sao Kim, tuần này, Cự Giải sẽ muốn gây dựng nhiều kỉ niệm nhất có thể với bạn bè và một ai đó đặc biệt. Thay vì quan tâm đến bản thân, Cự Giải quan trọng việc đem lại niềm vui cho những người mà mình yêu quý. Lợi ích tập thể cũng được đặt lên làm ưu tiên trong tuần này. Cự Giải sẽ muốn tránh tối đa các xung đột hay mâu thuẫn ở thời điểm hiện tại. Những chuyện trước kia bạn thường hay thoái thác thì rất có thể tuần này, Cự Giải sẽ thực hiện nó một cách đầy nhiệt huyết, hứng khởi.

Sư Tử

Tài ăn nói khéo léo chính là điểm mạnh sẽ được Sư Tử phát huy cao độ trong những ngày sắp tới. Bạn sâu sắc, tinh tế và mang trong mình khả năng diễn đạt ngôn từ uyển chuyển nhờ ảnh hưởng của sao Thuỷ. Điều này sẽ giúp bạn gây ấn tượng với đối tác, lấy lòng sếp dù là trong nghịch cảnh. Có thể, Sư Tử sẽ sẽ giành được một hợp đồng lớn hay có một chiến thắng đầy thuyết nơi công sở. Tuy nhiên, bạn cũng có xu hướng tỏ ra hơi cả nể và thiếu chính kiến. Nhìn chung, sự duyên dáng trong giao tiếp sẽ là lợi thế lớn giúp SưTử đạt được nhiều thành công trong tuần. Bên cạnh đó, cuối tuần, một ai đó đã lâu không gặp có thể sẽ kết nối lại với Sư Tử và kể cho bạn nhiều bí mật giật mình về một hội bạn chơi chung lâu ngày.

Xử Nữ

Trong tuần này, do ảnh hưởng của mặt trăng, Xử Nữ không thể nói ra mong muốn của bản thân và bạn sễ gặp nhiều rắc rối trong việc đạt được mục tiêu của mình. Bạn có thể cảm thấy buồn bực và chán nản vì mọi chuyện không được như ý mình muốn. Công việc củaXử Nữ vẫn không thành công như kỳ vọng hay kế hoạch bị hoãn lại do tình hình xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, kỳ vọng quá cao và xa rời thực tế cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn dễ cảm thấy các cảm xúc tiêu cực. Để giảm thiểu căng thẳng, Xử Nữ nên dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản than qua các hoạt động tập thể dục, ngồi thiền hay ăn uống và sinh hoạt điều độ.