'Gác lại âu lo', Thủy Tiên cùng Công Vinh hạnh phúc, vi vu tại vùng đất mới

Sau hàng loạt ồn ào về từ thiện của mùa mưa lũ tại miền Trung năm 2019, ca sĩ Thủy Tiên đang gắng sức quay trở lại đường đua showbiz. Không chỉ chỉn chu, đầu tư về nhan sắc, cô nàng cũng thường xuyên tham dự sự kiện, các dự án để người hâm mộ không lãng quên hình ảnh của mình. Bên cạnh đó, giọng ca Ngôi sao pha lê cũng nhận được rất nhiều tương tác trên mạng xã hội. Với hơn 10 triệu người theo dõi, vợ cựu cầu thủ Công Vinh là một trong số ít nghệ sĩ có lượng netizen quan tâm nhất trên Facebook.

Thủy Tiên ngày càng thăng hạng về nhan sắc

Gác lại hàng loạt ồn ào, mới đây, Thủy Tiên đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Đó là khi 2 người ngồi ở hạng thương gia của máy bay, di chuyển đến một vùng đất xa xôi nào đó.

Nữ ca sĩ viết: "Phải bay hơn 10 tiếng mới đến nơi cần đến. Lâu lắm rồi mới quay lại cảm giác hạnh phúc như vậy".

Thủy Tiên cùng Công Vinh bay tới vùng đất mới

Vậy là sau hàng loạt ồn ào bủa vây, cuối cùng nữ ca sĩ đã có thể nở nụ cười tươi trên môi, cùng chồng vi vu tại mảnh đất mới. Dưới phần bình luận, đã vắng hẳn những lời lẽ khiếm khá, thay vào đó là hàng loạt lời chúc được gửi tới vợ chồng cựu cầu thủ: "Yêu mến vợ chồng 2 em quá. Chúc gia đình em luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công", "Cô chúc 2 vợ chồng cháu thật hạnh phúc và mạnh khỏe, bình an qua mùa dịch", "Mọi chuyện sóng gió đã qua, mong rằng những điều em làm giúp đời giúp người vợ chồng em sẽ được Trời Phật phù hộ thật hạnh phúc nhé 2 em", "Chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc nhiều sức khỏe, và đi tiếp trên con đường thiện nguyện nhé, mãi yêu em gái nhiều lắm",...

Trước đó, vào ngày 23-1, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên cùng nhiều nghệ sĩ khác không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Tuy đã được rửa sạch nỗi oan khuất, song phải chịu sức ép dư luận trong thời gian dài cũng đã khiến gia đình, công việc của Thủy Tiên bị ảnh hưởng rất nhiều.