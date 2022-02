Phạm Quỳnh Anh lần đầu lên tiếng chuyện tình cảm, lộ rõ chi tiết chứng minh được tình trẻ cầu hôn

Sau 3 năm ly hôn, cuộc sống của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khá kín tiếng về đời tư tình cảm hậu ly hôn, mới đây, giọng ca "tất cả sẽ thay em" đã có bài đăng khá dài trên trang cá nhân, chia sẻ về tình hình sức khỏe sau khi 3 mẹ con nhiễm covid, đồng thời ngầm thừa nhận tin đồn cầu hôn trên bờ biển của tình trẻ là có thật.

Nguyên văn bài chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh

"Thế giới bao la chỉ cách 1 sợi dây và hôm nay là ngày gia đình đã được gỡ phong toả.

Cũng đã gần 1 tuần trôi qua, cuối cùng mấy mẹ con cũng biết cảm giác F0 là như thế nào, thật đúng là cho dù cẩn thận ra sao, virus cũng sẽ đến thăm bạn vào một ngày bạn không cảnh giác nhất.

Trộm vía, cuộc chiến này không quá khốc liệt, mẹ Quỳnh Anh dù cũng là F0 nhưng vẫn đủ sức để thức trắng đêm lau mát cho con gái nhỏ Tuệ An, em bé sốt cao nhất nhà, có khi lên tới 39,4*C. Chị Tuệ Lâm trộm vía đỡ hơn em An 1 chút xíu, cao nhất chỉ lên tới 38,5*.

Mấy mẹ con chỉ sử dụng duy nhất thuốc hạ sốt, còn lại áp dụng các biện pháp xông đều đặn 3 lần 1 ngày, uống nước gừng mật ong nóng hổi 3 lần 1 ngày và nhỏ vào cuống họng hỗn hợp nước cốt gừng - chanh - muối để làm giảm cơn ho, giảm rát họng và cũng là để diệt virus nơi cuống họng, ăn nóng, uống nóng, kiêng đồ lạnh, nước lạnh. May mắn lắm khi gia đình có các bác sĩ tuyệt vời, vừa đưa ra những phương pháp an toàn để chữa trị và giúp trấn an, động viên tinh thần, hướng dẫn các bài tập thở mỗi ngày để chiến thắng Covid. Cả nhà trộm vía không ai bị mất mùi vị gì hết. Cứ như chỉ vừa trải qua một trận cảm cúm thông thường vậy.

Hi vọng sẽ có dịp chia sẻ cách mà gia đình QA đã chữa trị để nhiều gia đình có con nhỏ cùng áp dụng. Có lẽ vì quan điểm xưa nay QA không thích sử dụng thuốc Tây nên QA cảm thấy cách chữa trị này rất an toàn, lành tính", Quỳnh Anh viết

Đáng chú ý nhất là lời chia sẻ của nữ ca sĩ về chuyện tình cảm: "Về vấn đề riêng tư của gia đình, những ngày qua xin cảm ơn mọi người thật nhiều đã dành sự quan tâm đến QA. Vì sao mà QA muốn đặt chuyện này ở vế sau, vì thật ra từ trước đến nay QA chưa bao giờ muốn những câu chuyện liên quan đến tình cảm của mình lại khiến khán giả bận tâm. QA hiểu, đi đôi với sự yêu thương là sự quan tâm, nhưng nếu quá rình rang thì lại trở thành một điều phiền phức đến mọi người, trong khi chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề diễn ra hàng ngày, vẫn còn chiến đấu với số ca nhiễm Covid ngày một tăng cao & đây chỉ là 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ của QA nên xin cả nhà cho QA giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình.

Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, QA luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai, mong rằng bản thân QA cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ".

Đáng nói, sau 3 năm ly hôn ông bầu Quang Huy, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc hai con gái. Đặc biệt, cả nữ ca sĩ và chồng cũ đều không hề "bóc phốt" nhau, đồng thời giữ sự im lặng, tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc cho con cái. Tuy nhiên, Quỳnh Anh đã lên tiếng khi xuất hiện nhiều tin đồn không đúng về chồng cũ:

"QA đã đọc nhiều thông tin về việc giảm cân của anh với những góc nhìn chưa tích cực. QA chỉ muốn nói thay anh một lần vì biết tính anh cũng ít khi phản biện chuyện này, nếu nói về việc lo lắng cho sức khoẻ, để giảm được số cân như anh đã làm là cả một quá trình cố gắng rất nghiêm ngặt, có khi bây giờ anh còn khoẻ mạnh hơn cả QA nữa nên mọi người tránh dùng những từ ngữ gây tổn thương đến anh nhé! QA không muốn thấy những bài báo so sánh giữa 2 bên vì thực chất QA và anh đang giữ một mối quan hệ rất tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc 2 cô gái nhỏ.

Chia tay không phải là kết thúc, chia tay chính là để mở ra cho cuộc sống của mỗi người những cơ hội mới tốt đẹp hơn. Hãy ứng xử thật văn minh để tiếp tục gìn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với nhau nhé!" - nữ ca sĩ viết.

Cuối cùng, Quỳnh Anh gửi lời chúc tới mọi người trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang lan với tốc độ chóng mặt: "Xin chúc chúng ta thật nhiều sức khoẻ, giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Đón nhận mọi chuyện với tâm ý thiện lành, tích cực. Mong mọi người luôn nhiều bình an".