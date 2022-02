Phẫn nộ clip cha thẳng tay ném con gái 5 tuổi xuống sông tại Núi Thành, Quảng Nam

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện các vụ bạo hành, giết hại trẻ em khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tối 16/2, dư luận lại một lần nữa "dậy sóng" khi đoạn clip người cha vô nhân tính vứt con 5 tuổi của mình xuống sông được đăng tải.

Theo thông tin trên Zing, vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Khoảng 19h30 cùng ngày, Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải) cãi vã với vợ qua điện thoại. Sau đó, người này ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang. Thực hiện xong hành vi, Viên đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Người cha bế con trước khi thực hiện hành vi vô nhân tính (Nguồn: Lão Hạc Núi Thành)

Qua trích xuất camera ghi lại, cảnh sát đã xác định được vị trí nơi bé gái bị ném xuống. Tuy nhiên, do trời tối, công tác tìm kiếm bé gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu.

Rất đông người dân có mặt ở hiện trường vụ việc

Cập nhật tới 0:50 phút ngày 17/2, bé gái 5 tuổi vẫn chưa được tìm thấy, hiện chưa rõ sống chết ra sao.

Xem đoạn video được ghi lại, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ trước hành vi không chút tính người của Viên, đặc biệt khi anh còn là bố ruột cháu bé. Trước khi thẳng tay ném con gái xuống sông, Viên đã bế con đi một đoạn đường khá dài, đến bên bờ sông, tàn nhẫn ra tay.

Những bình luận bày tỏ thái độ căm phẫn của cư dân mạng

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.