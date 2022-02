Chỉ trong tuần qua, hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên quan đến sông nước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Tối 27/2, thông tin nam diễn viên trẻ Ốc Bảo Bảo qua đời ở tuổi 19 khiến cả showbiz xót xa. Nguyên nhân được xác định là em bị sóng cuốn trôi khi đang tắm ở biển Vũng Tàu vào ngày 25/2. Tới 27/2, thi thể của nam diễn viên mới được tìm thấy.

Bảo Bảo được đông đảo khán giả nhớ tới và yêu mến qua vai diễn Út Khoa trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ

8 giờ sáng 28/2, thi hài diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo đã được đưa từ Vũng Tàu về TP.HCM và tổ chức tang lễ tại nhà. Nói về việc đưa thi thể con trai hỏa táng, bố của diễn viên Gạo nếp gạo tẻ nghẹn ngào: "Sự ra đi đột ngột của Bảo là cú sốc lớn với gia đình tôi. Vì quá sốc, gia đình không thể nhìn con nằm đó mà quyết định đưa đi hỏa táng sớm. Ông bà đang bị bệnh, nhìn cháu như thế, sợ rằng không thể trụ vững".

Bố nam diễn viên bần thần bên linh cữu con trai

Tang lễ diễn ra vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Bên linh cữu, mẹ em khóc không thành tiếng, liên tục gọi tên con trai. Còn em gái Bảo mặc trang phục học sinh tiểu học, khóc thương anh trai: "Anh Hai Bảo về với em". Tuy nhỏ tuổi nhưng em đã biết vái đáp lễ những người đến viếng, trên tay cầm di ảnh anh trai khiến ai nấy cũng phải đau lòng.

Em gái cầm di ảnh anh trai

Chứng kiến khung cảnh tang thương của tang lễ Ốc Bảo Bảo, không ít người phải bật khóc. Bởi tuổi đời của em còn quá trẻ. Em ra đi để lại sự mất mát vô hạn cho gia đình, cũng như người hâm mộ.

Khung cảnh tang thương khiến ai nấy đều đau lòng

Dù mới chỉ 19 tuổi nhưng nam diễn viên đã tham gia trong nhiều bộ phim đình đám. Tiêu biểu nhất là vai Út Khoa trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trong Phim, Bảo Bảo vào vai con trai út của bà Vân (NSND Hồng Vân). Dù là quý tử được cưng chiều nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trở thành con trai ngoan của cả nhà. Ngoài ra, nam diễn viên còn đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Mặt Trời, Con Ở Đâu cùng loạt vai diễn phụ trong các bộ phim, vở kịch đình đám.

Diễn viên Bảo Bảo

