Sơn Tùng M-TP khoe visual cực đỉnh ngày mùng 1 Tết khiến chị em 'chết mê chết mệt'

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bất ngờ đăng tải bộ ảnh mới trong ngày mùng 1 Tết. Thay vì mặc những bộ trang phục bóng bẩy, nổi bật, giọng ca gốc Thái Bình lại lựa chọn một bộ vest màu đen lịch lãm kết hợp cùng chiếc sơ mi buông cúc 'hững hờ' ở bên trong. Có thể thấy, dù là mặc trang phục gì thì trông Sơn Tùng vẫn toát lên một thần thái và sức hút kì lạ. Bảo sao mà các chị em lại cứ 'chết mê chết mệt' mỗi lần 'Sếp' cập nhật giao diện mới.

Chia sẻ của Sơn Tùng M-TP trên trang cá nhân

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022, Sơn Tùng còn cẩn thận thay đổi cả kiểu tóc sau nhiều ngày để 'tóc xõa buông lơi'. Vẫn là kiểu tóc xoăn xù thời thượng kết hợp với mái ngố quen thuộc nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp trai, lịch lãm của nam ca sĩ. Mái tóc bồng bềnh chuẩn style Hàn Quốc này vừa góp phần tạo nên cảm giác cool ngầu, cuốn hút vừa thể hiện được sự trẻ trung và năng động.

Sơn Tùng mặc vest đen và đeo kính râm theo phong cách quý ông, lịch lãm

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều phải trầm trồ trước 'giao diện' ngày Tết của giọng ca "Nơi này có anh". Thậm chí, nhiều chị em còn 'ồ ạt' nhảy vào nhận nam ca sĩ làm chồng: "Đẹp trai quá", "Năm mới đẹp trai vậy ta", "Chúc anh yêu năm mới vui vẻ, sớm có được em", "U là trời, xỉu up xỉu down", "Ôi dồi ôi con nhà ai mà đẹp trai thế. Cho chị xin in tư nào bé ơi", "Anh yêu của em, em thật lòng mong anh luôn được mạnh khoẻ, bình an, mỗi ngày đều vui vẻ trong năm mới. Chúc cho mọi dự định trong tương lai của anh sẽ trở thành hiện thực theo ý anh",...

Kết hợp với bộ vest đen là chiếc sơ mi trắng thả cúc 'hững hờ' trông vô cùng quyến rũ

Mái tóc xoăn bồng bềnh càng làm tôn lên vẻ đẹp trai, lãng tử của nam ca sĩ

Hình ảnh mới nhất của Sơn Tùng khiến nhiều chị em mê mẩn

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã viết bức tâm thư dài nhắn gửi tới người hâm mộ trong thời khắc giao thừa. "Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã chính thức bước sang năm mới. Năm 2022. Tùng thực sự đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và háo hức khi được hoà chung vào không khí đón chào năm mới với tất cả mọi người.

Ái chà chà. Thời gian trôi nhanh thật. Vèo một cái lại một năm đã trôi qua. Thời khắc này khi nhìn lại năm 2021 Tùng thực sự có quá nhiều cảm xúc. Nhưng Tùng nghĩ từ có thể diễn tả đầy đủ được cảm xúc hiện tại của Tùng nhất đó chính là hai từ biết ơn", nam ca sĩ viết.

Hiện tại, bài đăng mới nhất của Sơn Tùng M-TP vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.