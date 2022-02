Cập nhật vụ cháu gái 5 tuổi bị bố ném xuống sông: Thường xuyên khoe con, tự hào bé hiểu chuyện

Đêm qua, một đoạn clip ghi lại cảnh bố ruột thẳng tay ném con gái 5 tuổi xuống sông khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Được biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Người cha được xác định là Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải). Khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên cãi nhau với vợ qua điện thoại, sau đó bế đứa con gái 5 tuổi ném thẳng xuống sông Trường Giang.

Ảnh cắt từ clip bố cháu bé thẳng tay ném cháu xuống sông

Sau 5 giờ liên tục tìm kiếm, thi thể bé gái đã được tìm thấy. Tới sáng 17/2, thi thể cháu bé xấu số đã được bàn giao cho gia đình để chuẩn bị tang lễ. Chứng kiến sự ra đi và hành động dại dột của bố cháu, người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Lý do bước đầu được đưa ra là anh Viên ghen tuông với vợ nên "trút giận" lên người đứa trẻ vô tội.

Rất đông người dân có mặt ở hiện trường vụ việc

Trao đổi với phóng viên trong sáng 17/2, bà ngoại của nạn nhân cho biết, con rể và con gái bà sống không hạnh phúc. Khoảng 1 năm nay, con gái bà vào Sài Gòn làm công nhân may, Viên làm ngư dân biển. Cháu gái từ nhỏ đến lớn đều do bà 1 tay chăm sóc, nuôi nấng.

Nhớ lại sự việc xảy ra vào tối qua, bà cho biết: Bé V. đang ở nhà chơi với vợ chồng bà thì con rể sang chơi. Bà đang xem tivi thì bố cháu bế con gái đi, ngỡ tưởng con rể đưa cháu về nhà nội ở gần đó chơi nên bà không ngăn cản, nhưng bà không ngờ đó là lần cuối được nhìn thấy cháu gái bé bỏng của mình.

Người cha thường xuyên khoe con gái lên mạng xã hội (Nguồn: 60giay.com)

"Thời điểm V. bế cháu ngoại tôi đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua và trên tay còn đang cầm bình sữa. Tôi cứ tưởng con rể bế cháu đi chơi, ai ngờ nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế", bà ngoại bé thất thần kể lại.

"Trời ơi! Mới hôm qua nó còn chơi đùa với tôi. Còn hôn má tôi nữa mà bây giờ đã nằm bất động như vậy. Kẻ thủ ác là chính là cha ruột của nó nữa chứ, trời ơi là trời!" - bà ngoại cháu đau đớn gào khóc.

Sau khi ra đầu thú, công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ đối tượng Viên để điều tra, làm rõ.