Hội Nông dân Thành phố phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần

Sáng 14/2, Hội Nông dân Thành phố phối hợp với huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 và ra mắt “Chi hội Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu” tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết Nông dân SXKD, tiêu thụ nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng nhằm phát huy những kết quả đạt được, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng; cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, Hội Nông dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 366-KH/HNDT, ngày 28/01/2022, về phát động phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác” và mô hình chi, tổ Hội nông dân sản xuất kinh doanh nông sản gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2022.

Các đại biểu dự lễ gắn biển hàng cây nông dân Thủ đô ơn Bác

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò "trung tâm nòng cốt" trong việc bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo bền vững. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn như: Mô hình “cánh đồng sạch”, “cánh đồng không đốt rơm rạ”; tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch-đẹp; hàng cây nông dân; chi hội nông dân “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; tổ hội nông dân thu gom rác thải; tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình xây dựng bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật; “ Một hố rác - một cây xanh”.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Nhà văn hóa trung tâm xã Song Phương

Theo đồng chí Phạm Hải Hoa, năm 2021, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn”, các cấp Hội đã vận động nông dân xây dựng mô hình “cánh đồng sạch”, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, “Hàng cây nông dân”, “Đoạn đường nông dân kiểu mẫu”, đã xây dựng 534 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, trong đó, tổ chức trồng và gắn biển 75 hàng cây nông dân với tổng số 12.535 cây; 112 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 41 km; 45 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với 338.560 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, đảm nhận trên 4.000 đoạn đường tự quản…

Các đại biểu tham quan khu trồng rau an toàn của Hợp tác xã rau an toàn Tiền Lệ, xã Tiền Yên

Thời gian tới, các cấp Hội trên toàn Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tranh thủ các nguồn lực tăng cường tuyên truyền tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao trình độ, kỹ năng, năng lực về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phấn đấu đến năm 2025, có trên 80% cán bộ Hội các cấp và trên 60% hội viên nông dân được tập huấn nâng cao năng lực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập các chi hội nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức cho hội viên nông dân SXKD sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản ký cam kết SXKD nông sản, thực phẩm an toàn; đăng ký đảm nhận xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn với những công trình, phần việc cụ thể. Tập trung vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi bảo đảm an toàn thực phẩm; hỗ trợ hội viên nông dân kết nối các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm...

Tại buổi lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh bóng mát tại Nhà văn hóa trung tâm xã Song Phương, tham quan khu trồng rau an toàn của Hợp tác xã rau an toàn Tiền Lệ, xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức).