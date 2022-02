Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng thăm và động viên gia đình ở Đông Anh bị nạn tại biển Cửa Đại

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Đông Anh, sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện Đông Anh đã khẩn trương liên hệ với Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và hộ gia đình các nạn nhân đang thường trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng để xác minh vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chia buồn với các gia đình nạn nhân

Cụ thể, khoảng 14h10, ngày 26/2, ca nô du lịch Phương Đông, số hiệu 1152, chở theo 39 người, gồm 36 khách và 3 thuyền viên, đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền, đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại khoảng 1 hải lý về hướng Đông thì bị lật chìm. Hậu quả, làm 13 người chết, 22 người được cứu sống, 4 người mất tích. Trong đó, danh sách người bị nạn liên quan đến huyện Đông Anh, Hà Nội, tổng số là 14 người (5 người thiệt mạng; 3 người mất tích; 6 người được cứu sống) đều trú tại xã Nam Hồng.

Có mặt tại các gia đình ông Ngô Văn Đẩn (có 3 người chết, 2 người mất tích), bà Nguyễn Thị Ngôn (có 2 người chết, 1 người mất tích), Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội gửi đến các gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, bày tỏ sự đáng tiếc khi xảy ra vụ tai nạn trên. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn trên, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cũng như huyện Đông Anh trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia buồn và lo hậu sự cho các nạn nhân. Trong đó, huyện Đông Anh đã thành lập ngay đoàn công tác hỗ trợ các nạn nhân trong vụ việc chìm ca nô du lịch tại biển Cửa Đại, TP Hội An, do đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, cùng Chủ tịch UBND và cán bộ xã Nam Hồng trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, tại thành phố Hội An, để phối hợp để giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng mong rằng các gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị các Sở, ngành liên quan của thành phố cũng như cấp chính quyền của huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự cũng như các thủ tục liên quan cho người bị nạn.

Tại đây, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ của TP Hà Nội cho các gia đình, với 17 triệu đồng/nạn nhân.

Tính đến ngày 27/2, trên địa bàn thành phố có 25 người liên quan đến vụ tai nạn ca nô du lịch này, trong đó, có 14 chết và mất tích. Hiện, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ các nguyên nhân vụ tai nạn.