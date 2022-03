Cập nhật vụ chém nhau ở Bắc Giang tối 6/3: Nạn nhân là người RA TAY TRƯỚC, nghi phạm bị thương nặng?

Hôm qua, cả mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chém nhau kinh hoàng ở Bắc Giang. Theo điều tra của công an, do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) đã kéo đến nhà nạn nhân Lương Văn Quyền (SN 1986, trú tại TDP My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên), dùng dao chém khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi xem đoạn clip, ai nấy đều kinh sợ, cho rằng hung thủ quá tàn nhẫn, mất nhân tính.

Tuy nhiên, sang tới 8/3, một người tự nhận là cháu của nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nạn nhân nợ tiền không trả, và chính Quyền là người ra tay trước.

Cụ thể, tài khoản Facebook có tên Bạch Linh chia sẻ: "Bác mình có 1 khu nhà tập thể cho thuê, căn phòng này cũng là bác mình mới xây dựng lên hồi năm ngoái. Và cho Hậu thuê. Bác mình cho Hậu thuê và đầu tư nội thất toàn bộ căn nhà cũng là bác mình đứng ra làm. Khi Hậu tiền bạc không rõ ràng, không sòng phẳng, nợ mấy tháng tiền nhà không trả thì bác mình đã đòi tiền nhiều lần, yêu cầu Hậu trả tiền và phải chuyển đi Nhưng Hậu không chịu chuyển. Hậu còn đong đưa gạ gẫm để bác mình không đòi nữa, muốn ăn không khoản tiền lớn đó. Nhưng bác mình không nghe, thì Hậu và Quyền có doạ dẫm bác mình nhiều lần.

Tối hôm đó bác mình cùng 1 chú nữa là người làm chứng sự việc có đi đến đấy để tiếp tục đòi tiền. Con trai bác là anh Hiệp thấy bố dắt xe đi thì lo lắng dắt xe đuổi theo. Lúc đến nơi bác có lời qua tiếng lại với bên Hậu và Quyền, Sau đó anh con bác đến thì thấy thằng Quyền chạy vào trong nhà cầm con dao dài ra định chém bác mình.

Ảnh cắt từ video cảnh trong nhà

Anh mình chạy vào can ngăn thì nó chém anh mình vào phần thái dương, đánh anh mình gãy tay, vỡ xương quai hàm. Nhưng vì bản năng sinh tồn. Lúc đó anh mình vùng lên để cướp lại con dao của nó, và xô xát. Bác mình thấy nó cầm con dao dài ra thì mở cốp xe lấy con dao chặt gà vẫn hay cầm đi để cặt cây, Vùng lên tự vệ cho bản thân. Nếu bác mình có ý định chém ai, và cầm con dao dài như thằng Quyền kia cầm thì nó có sống nổi không?

Nguyễn Văn Hiệp phải mổ nối xương hàm, nối xương sọ não

Và lúc đó ở ngoài sân không phải tên Quyền trượt ngã thì nó đã chém chết anh với bác mình rồi. Anh và bác mình người bé tí gầy nhòm, người tên Quyền kia cao to xăm trổ bợm trợm. Nói thật nếu không có cú ngã của nó thì chắc hôm nay anh mình với bác mình là người nằm xuống.

Khi bạn bị dồn tới đường cùng, thì bạn phải vùng lên mà triến đấu thôi, chẳng có ai nhìn thấy chết mà lại ngồi im cả.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của những người có mặt

Đêm đó anh mình bị chém sau đó xô xát thì anh mình chạy thẳng vào đa khoa tỉnh cấp cứu, Có bác bảo vệ ở cổng làm chứng. Công an điều tra vết tích thì phần trăm thương tật của anh mình nặng hơn.

Tất nhiên bác và anh, cùng tên Quyền đều sẽ bị pháp luật nghiêm trị theo đúng tội danh, công an họ nắm được hết đoạn video không bị cắt, và họ biết anh mình là người bị chém trước..."

Hiện chưa rõ thực hư của bài viết và câu chuyện ra sao. Mọi thông tin mới nhất từ lực lượng chức năng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.