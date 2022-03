Liên quân mobile: Top 4 tranh suất Sea Games lộ diện, Box Gaming tạo địa chấn trước VGaming

Lượt đi Đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 đã chính thức khép lại. Thứ tự các đội tuyển cũng đã được định hình trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cuộc chạy đua vào top 4, giành suất đi Sea Games 2022 vẫn cực kỳ kịch tính đến ngày thi đấu cuối cùng.

Chiều 6/3 sẽ diễn ra 4 trận đấu: Saigon Phantom AOV vs Tân Voi Gaming, FAP Esports vs MEMO GAME Liên Quân, Team Flash Liên Quân Mobile vs B2F Gaming và trận tâm điểm V Gaming Liên Quân Mobile vs Liên Quân Box Gaming.

Trước ngày thi đấu hôm nay, Saigon Phantom và VGaming đã chắc chắn giữ vị trí số 1 và 2 trên bảng xếp hạng. Do đó 2 đội tuyển này đã dành vé vào top 4 sớm. Trong khi đó, Team Flash, Tân Voi Gaming và Heavy đều nắm trong tay 18 điểm, ngay sau đó là Box Gaming với 15 điểm. Do đó, trận quyết chiến giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ: V Gaming Liên Quân Mobile vs Liên Quân Box Gaming sẽ quyết định đội tuyển nào sẽ được tham gia tuyển chọn Sea Games 2022 này.

Trước khi bước vào trận tâm điểm, Saigon Phantom AOV dễ dàng có chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Tân Voi Gaming. SGP Khoa đang thể hiện một phong độ cực kì cao khi đánh vị trí trợ thủ một cách cực kì gánh đội, gánh sát thương, gánh luôn cả đội trưởng Lai bâng. Đúng là người "em trai quốc dân mẫu mực" của Liên quân Mobile.

SGP toàn thắng lượt đi

Sau đó, "lính mới" MEMO GAME Liên Quân dành chiến thắng 3-1 trước FAP Esports. Với quyết tâm lọt vào top 4 sau lượt về, Anh Tân chia sẻ: "Ở lượt về nếu kéo dài trận đấu được từ phút 15 trở đi thì team em sẽ lọt vào Top 4".

Trận thứ 3 diễn ra khá nhanh chóng, kết thúc lượt đi với một chiến thắng 3-0, Team Flash Liên Quân Mobile đã sẵn sàng bước vào vòng tuyển chọn SEA Games 31 với đội hình hoàn thiện nhất!

Và trận tâm điểm diễn ra với đúng với những kỳ vọng của người hâm mộ. Box Gaming thi đấu như không còn gì để mất. Với bản lĩnh cùng kinh nghiệm, "chiếc hộp bí ẩn" đã đả bại Đương kim Á quân ĐTDV với chiến thắng 3-1. Nói đi cũng phải nói lại, dường như các chàng trai VGaming đang gặp cuộc khủng hoảng trầm trọng, khi hôm qua họ đã phải chiến thắng FAP Esports một cách chật vật. Sang hôm nay lại là hàng loạt sự rời rạc, không hiểu ý nhau. Dù đã chắc suất tham gia vòng tuyển chọn cũng như Top 4, song các chàng trai áo vàng đen cần nhanh chóng sốc lại tinh thần, ổn định đội hình nếu muốn thay đổi danh hiệu "vua về nhì" của mình.