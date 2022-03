Xôn xao clip vợ bắt gian chồng tại phòng trọ, người thứ ba lại chính là... bạn thân!

Mới đây, dư luận xôn xao, truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh "bắt gian" tại trận. Theo như nội dung đoạn clip, hai vợ chồng trên danh nghĩa cùng sống chung trong một phòng trọ. Nhưng do mâu thuẫn nên vợ chồng về quê nửa tháng. Lúc quay lại, chị cũng không báo với chồng trước nên đã nhìn thấy cảnh tượng "gây sốc".

Khi vừa mở cửa phòng trọ , chị vợ "ngã ngửa" khi thấy chồng đang sống cùng với người phụ nữ khác. "Vợ chồng người ta cãi nhau rồi dọn vào sống chung như đúng rồi đó", người vợ bức xúc. Đáng nói, "tiểu tam" không phải ai xa lạ mà chính là người bạn chơi thân với mình.

Mặc dù vô cùng bức xúc, thế nhưng người vợ vẫn khá bình tĩnh, đặt câu hỏi cho cô bồ của chồng: "Chị V., rồi giờ chị thấy chị làm vậy là đúng hay sai, hay làm sao?".

Dù hành động là hoàn toàn sai trái, xong người "bạn thân" vẫn bình tĩnh đáp trả: "Tao thừa nhận từ lúc giờ, tao biết tao sai rồi". Người này không những không tỏ chút hối lối nào mà còn ngược lại, thậm chí cười cợt.

Thấy vậy, người vợ quát lớn: "Chị biết chị sai, biết em và anh B. đang là vợ chồng trên danh nghĩa vậy mà chị vào chị ở như vậy là sao?". Đáp lại câu hỏi này vẫn là một vẻ mặt thản nhiên của "tiểu tam".

Giữa cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, người chồng đứng bên cạnh bình chân như vại, không có phát ngôn và động thái gì

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã khiến dân tình không khỏi phẫn nộ trước mối quan hệ sai trái cũng như thái độ của cả 'tiểu tam' lẫn anh chồng: "Bắc thang lên hỏi ông trời, ước gì chồng bạn cũng là chồng tui", "Nhìu khi không thân mà t về quê 1 cái là nguyện 2 đứa m chung thân luôn", "Cái này là phải cảm ơn cô bạn thân đó nha. Nếu cô bạn không vô ở chung thì người khác cũng vô thôi, mà biết đẹp được như cô này không. Đôi khi gặp phải mấy bà già thì thôi luôn"....

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận.