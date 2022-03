Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chém nhau kinh hoàng tại Số nhà 04, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo nội dung video được camera ghi lại, vụ việc được xảy ra vào khoảng 21h19, ngày 6/3/2022. Một nhóm nam thanh niên khoảng 3-4 người kéo đến nhà nạn nhân. Sau cuộc cãi vã, 3-4 người lao vào đánh nhau, mặc cho người nhà nạn nhân ra sức ngăn cản.

Hiện trường vụ chém nhau ở Bắc Giang

Khi cuộc cãi nhau đến đỉnh điểm, một nam thanh niên mặc áo đen rút trong người một hung khí, được cho là mã tấu, lao vào truy sát 2 người phụ nữ trong nhà. Sau cuộc hỗn chiến trong nhà, 3-4 tiếp tục chém nhau ở ngoài sân. Dù có nhiều người ngăn cản, song người mặc áo đen vẫn rất hung hăng, tiếp tục chém liên tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, thêm một người đàn ông "nhập cuộc", dùng gậy đánh nạn nhân.

Nạn nhân nằm gục trong vũng máu

Nạn nhân đã không thể chống cự lại những tên côn đồ, ngã gục trong vũng máu. Ngay sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc người nhà nạn nhân đang gào khóc thảm thiết.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ chém người ở Bắc Giang xảy ra vào đêm qua (6/3). Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang). 2 người này được xác định là 2 bố con. Nạn nhân là Lương Văn Quyền (SN 1986, trú tại TDP My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên). Sau vụ ẩu đả, anh Quyền bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp (ảnh từ trái qua phải) Ảnh: CACC

Những diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.