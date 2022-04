Sau một thời gian ở ẩn, Sơn Tùng MTP rục rịch comeback với loạt động thái "độc - lạ". Mở màn là thay toàn bộ avata, ảnh cover trên Facebook, Instagram, Youtube,... bằng một màu đen kịt, sau đó là dự án “Theres No One At All”. Chàng ca sĩ quê Thái Bình quyết định tự kinh doanh lần đầu tiên bằng sản phẩm áo phông do chính tay mình vẽ.

Chiếc áo do chính tay Sơn Tùng thiết kế

Chiếc áo này hiện được bán với giá 600.000 đồng/ chiếc. Nhìn qua thì nó khá basic, không có nhiều khác biệt so với các mẫu áo phông trên thị trường. Điều khác biệt suy nhất là dòng chữ vẽ tay được in trên mặt trước, cùng chữ "MTP" được thêu ở phần gáy. Ngay sau khi mở bán, chiếc áo đã được netizen thi nhau "chốt đơn", thậm chí có người còn mua tới 100 chiếc một lúc.

Nhiều người đã ủng hộ dự án kinh doanh đầu tay của Sếp

Tuy nhiên, khi nhận về chiếc áo của nam ca sĩ đông fan nhất Vbiz, netizen tỏ rõ sự thất vọng. Họ cho rằng "áo mang thương hiệu của Sơn Tùng MTP là chính, chứ nó không mang chất lượng của một Sơn Tùng". Phần bo cổ được làm rách rách, hình in khá chắc chắn. Đặc biệt, chiếc áo sẽ có một số chỗ rách ngẫu nhiên. Vải khá mỏng, đường may không tinh tế, nhiều chỗ bị nhăn. Tóm lại, chiếc áo này chưa xứng đáng với giá tiền 600.000 đồng.

Bản chính hãng còn nhiều tranh cãi, nhưng chỉ 1 ngày sau khi mở bán, trên sàn thương mại điện tử đã bán chiếc áo với giá 1/4 bản real, thậm chí có nơi chỉ bán với giá vài chục nghìn đồng.

Cùng dùng hình Sơn Tùng và mẫu áo, những chiếc áo này nhận về rất nhiều sự bàn tán. Thậm chí, lượt bán đã lên tới hơn 17 nghìn cùng khá nhiều đánh giá tốt. Chưa rõ thực hư về mẫu áo, chất lượng của những chiếc áo này ra sao, thế nhưng mức giá quá rẻ cũng đặt ra nhiều nghi vấn.