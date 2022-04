Là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, phố cổ Hội An giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị.

Đến Hội An, du khách dường như cũng tuân "luật bất thành văn" ở đây, nhằm giữ được vẻ đẹp linh thiêng ở nơi phố cổ.

Song, mới đây, dân mạng truyền tay nhau những bức ảnh vô cùng phản cảm của một du khách nước ngoài được chụp tại Hội An.

Người mẫu S.P.Y. tạo dáng phản cảm

Cụ thể, một người mẫu người Malaysia có tên S.P.Y đã check-in mặc áo dài truyền thống của Việt Nam. Đáng nói, cô nàng không mặc quần, khoe trọn vòng 3 khi đang ngồi trên thuyền.

Cư dân mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ với hành động của cô

Trên Facebook và Instagram có hàng chục triệu người theo dõi, cô tự tin đăng tải những bức ảnh đó, khiến cư dân mạng Việt Nam không khỏi phẫn nộ.

Không những xúc phạm quốc phục, hành vi của cô còn có phần thiếu tôn trọng văn hóa, nét đẹp của Hội An nói riêng và nhiều địa điểm du lịch tại Việt Nam nói chung.

Cư dân mạng để lại bình luận bức xúc ngay dưới bài đăng của cô:

- No brain, pls don’t come back (Không có não, làm ơn đừng quay lại).

Please don't do this with our Ao Dai (Xin đừng làm điều này với áo dài của chúng tôi)

Chụp sao thì chụp lần sau cởi luôn cái áo dài ra, nhìn tục thật sự

Nhân cách ở đâu vậy , tưởng vậy là nghệ thuật à ô uế quá

Hiện bài đăng đang tiếp tục nhận về nhiều phẫn nộ của cư dân mạng.