Clip 2 vợ chồng đánh nhau trước sự chứng kiến của 2 con: Khi 'người đàn bà làng chài' ngoài đời thực

Với những ai đã từng đọc qua hay biết đến tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, chắc hẳn sẽ không quên được hình tượng người phụ nữ làng chài phải hứng chịu bạo lực gia đình.

Do đói nghèo, thất học, người đàn ông trút mọi đau khổ lên tấm thân của người phụ nữ nhỏ bé. Người đàn bà bị chồng đánh đập tàn nhẫn, "3 ngày 1 trận nhẹ, 5 ngày trận nặng". Nhưng sự dày vò về thể xác sao đau đớn bằng tinh thần, khi những đứa con hàng ngày phải chứng kiến cảnh mẹ chúng bị đánh, bị tổn thương biết bao. Câu chuyện khiến ai nấy đau lòng khi đứa con trai đã đứng lên bảo vệ mẹ, đánh lại bố. Nhưng liệu tuổi thơ của em sẽ ra sao, khi phải chứng kiến hình ảnh bạo lực ấy hàng ngày?





Những tưởng rằng câu chuyện ấy chỉ có trong những tác phẩm văn chương, thế nhưng, ở ngoài đời thực, cảnh bạo lực gia đình trước mặt con lại xuất hiện nhiều “vô số kể”. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực gia đình ngay trước mặt 2 đứa con nhỏ, khiến chúng khóc “lạc cả giọng”.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là do người vợ chưa kịp dọn dẹp mâm cơm vừa ăn xong, khiến ông chồng “sôi máu”, ném cả mâm ra ngoài cửa sổ. Thấy vợ xuất hiện với vẻ bực tức, người chồng liền cầm thanh sắt dài tiến vào bên trong vung tay vụt vợ. Bị đánh đau, người vợ liền nhặt một vật dưới đất lên ném vào đầu chồng. Người chồng quay lại túm tóc, giằng co rồi nhặt lại cây sắt, vụt liên tiếp vào người vợ.

Chứng kiến cảnh đó, 2 đứa trẻ liên tục khóc lớn "cha ơi, mẹ ơi", nhưng cũng chẳng thể can thiệp, và bố mẹ chúng vẫn không có dấu hiệu dừng tay…

Hai vợ chồng cứ thế, xô xát trước mặt 2 đứa con nhỏ, mặc cho chúng gào khóc ầm ĩ vì sợ hãi. Hai đứa trẻ liên tục gào lớn "cha ơi, mẹ ơi" nhưng hai vợ chồng cũng không có dấu hiệu dừng tay.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động của đôi vợ chồng. Chưa rõ nguyên nhân, đúng sai ra sao, nhưng hành động bạo lực trước mặt con nhỏ sẽ khiến chúng gặp “ám ảnh tâm lý”, thậm chí tạo thành “vết đen” trong ký ức, không gì có thể bù đắp được.

“Xem mà nhớ lại hoàn cảnh của bản thân, mình cũng vậy được nuôi lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực gia đình như thế kiến mình rất ghét ba mình cái người mà sinh ra mình. Minh tự thề nốt lớn sẽ không trở thành người bạo lực như vậy nhưng nó lại từ từ ăn sâu vào tiềm thức mình lúc nào không hay, cái tính nóng nảy đanh đá và có phần hơi vũ lực ám ảnh lắm. Cái tính đó khiến mình tự tạo một vỏ bọc không dám giao tiếp, không dám yêu ai vì 2 lí do là sợ yêu phải người như vậy và do tính mình có xu hướng như vậy sợ làm khổ ng ta”.

“Ai đúng ai sai không biết nhưng bạo hành gia đình sẽ ảnh hưởng rất xấu cho con cái, hình ảnh bạo lực ấy sẽ luôn tồn tại trong đầu các em”.

“Đã từng trải qua cái thời gian như này. Hầu như vài ngày lại 1 bữa như vậy. 2 đứa con sợ hãi chạy ra ngõ kêu cứu. Tự khi mình làm ra tiền thì mọi thứ cũng ổn áp hơn. Thật sự thấy những cảnh này thật sự đau đớn, 1 phần thể xác lẫn tinh thần của mình nhưng phần lớn tâm lý con cái bị ảnh hưởng”.

Các chuyên gia về nuôi dạy con cái từng cho biết: Trẻ thường xuyên thấy bố mẹ cãi vã, cơ thể sẽ sinh ra căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và các cảm xúc khác, đồng thời thần kinh não bộ cũng tiết ra hormone căng thẳng, hormone này sẽ khiến trí nhớ của trẻ suy giảm, không tập trung và ảnh hưởng đến tim mạch.