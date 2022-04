Đau lòng bức thư tuyệt mệnh cô gái nhảy cầu tự tử, cái kết khiến nhiều người 'thót tim'

Chiều 17/4, người dân đi qua cầu Việt Yên, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hốt hoàng trước sự việc một nữ sinh để lại xe máy và thư tuyệt mệnh trên cầu rồi nhảy sông tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp ngăn cô gái trẻ. Ngay sau đó, một người đàn ông đã lao xuống theo, bơi đến cứu nạn nhân.

Người đàn ông lao xuống sông cứu cô gái

Đoạn clip đã khiến những người chứng kiến hồi hộp, nín thở theo dõi và quay lại vụ việc. Người đàn ông đã lấy được một khúc cây nổi để nạn nhân bám vào. Sau khoảng 2 phút, nạn nhân đã được người đàn ông "giải cứu" thành công, đưa vào bờ.

Vụ việc cũng đã được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Tại hiện trường, nội dung bức thư tuyệt mệnh cũng khiến nhiều người ngán ngẩm. Trong đó, dễ đọc nhất là thông tin cá nhân cơ bản và số điện thoại của gia đình để báo tin.

Bức thư tuyệt mệnh và xe cô gái để lại trước khi quyên sinh

Trong bức thư, cô gái cho biết mình sinh năm 2002, do mâu thuẫn tình cảm với người yêu nên đã có suy nghĩ bồng bột. Người ghi lại vụ việc cũng cho biết, cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Bức thư có phần khó hiểu là vì cô gái chỉ học qua một vài chữ từ những người bạn chứ không được đến trường.

Nhưng dù như thế nào thì hành động của cô gái trẻ cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận. Netizen cho rằng cuộc đời cô còn rất dài, không nên vì một người đàn ông mà quyết định chấm dứt như vậy. Nếu xảy ra mệnh hệ gì thì chính gia đình, cha mẹ cô là những người đau khổ nhất.

Hiện vụ việc đang nhận về rất nhiều sự quan tâm./.