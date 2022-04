Hoà Minzy lần đầu khoe ảnh trên bàn đẻ, được khen hết lời vì nhan sắc quá xinh

Trong showbiz, nhiều nghệ sĩ đã phải "dấu nhẹm" khoảnh khắc lên chức cha mẹ để bảo vệ con trước sự quan tâm của dư luận. Nữ ca sĩ Hòa Minzy là một trong số đó. Năm 2021, cô đã bí mật sinh con trai đầu lòng cho bạn trai thiếu gia. Phải đến khi bé Bo - tên gọi thân mật của cậu bé - được 1 tuổi rưỡi, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp mới tiết lộ đứa con đầu lòng với người hâm mộ.

Vào thời điểm ấy, bé Bo trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài dễ thương, rất thông minh và hiếu chuyện. Đặc biệt, cậu được mẹ sinh thường trong khi nặng tới 3,6kg. Sau khi sinh, ngoại hình của Hòa Minzy không thay đổi nhiều, thậm chí có phần “nhuận sắc” hơn xưa.

Chia sẻ về quyết định “cất con” của mình, chị cả Hoa dâm bụt chia sẻ: “Em biết up ảnh con mà không rõ mặt nhiều người khó chịu lắm. Do em hay kiểu bị nhạy cảm, suy nghĩ. Nhỡ đâu up ảnh lên, ai xấu miệng nói nọ nói kia thì chắc em không chịu được lại làm khùng làm điên nên em mới up ảnh như vậy. Nhưng mà em cũng không có che che gì cả, chỉ là chưa up rõ cả mặt thôi".

Bé Bo thừa hưởng vẻ đẹp của bố và mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy lần đầu công khai khoảnh khắc trên bàn đẻ. Có thể thấy, nữ ca sĩ không chỉ có thần thái khá ổn định mà trông cô còn vô cùng tươi tắn và xinh đẹp với đôi môi đỏ, chân mày cong và làn da trắng mịn. Gần như để mặt mộc nhưng Hòa Minzy vẫn sở hữu làn da căng bóng, mịn màng sau sinh.

Hòa Minzy công khai khoảnh khắc trên bàn đẻ

Qua những hình ảnh và video được chia sẻ, bé Bo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi, thông minh, đặc biệt vô cùng tình cảm, biết "kính trên, nhường dưới". Cách dạy con của Hòa Minzy cũng nhận về vô vàn lời khen bởi tâm lý, khoa học, yêu thương nhưng không nuông chiều con.

Bé Bo nhà Hòa Minzy rất thông minh, lanh lợi

Hồi tháng 2, Hòa Minzy và bạn trai - doanh nhân Nguyễn Minh Hải - chia tay sau 5 năm gắn bó vì không còn tình yêu. Cả 2 cho biết mình chưa đăng ký kết hôn. Con chung của cả hai sẽ ở với mẹ. Dù không còn chung đường, cô nói cả hai vẫn xem nhau là người thân, cùng chăm sóc con, để bé không thiếu thốn tình cảm.