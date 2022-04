Hoàng Nguyên Vũ: 'Xoá bỏ MV độc hại của Sơn Tùng càng nhanh càng tốt!'

MV There's no one at all mới đây của Sơn Tùng đang nhận về rất nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận.

Mới đây, thông tin Cục Phát thanh Truyền hình gửi yêu cầu Google, YouTube gỡ MV của Sơn Tùng M-TP được đông đảo netizen quan tâm. Cùng ngày, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã chính thức có công văn về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's No One At All trên môi trường mạng. Theo đó, netizen cho rằng MV mới của nam ca sĩ có nhiều yếu tố bạo lực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ - chiếm phần lớn fan của Sơn Tùng. Đặc biệt, cảnh cuối MV là cảnh tự tử, một sự giải thoát cho cuộc đời đầy u tối. Trong bối cảnh nhiều trẻ vị thành viên cũng chọn cách kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ, MV của nam ca sĩ Thái Bình nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Theo dòng sự kiện, Facebooker Hoàng Nguyên Vũ nhận định: Bài đăng của Hoàng Nguyên Vũ "Hãy vì những đứa trẻ, xoá bỏ (chứ không chỉ gỡ bỏ) MV độc hại của Sơn Tùng mới đây càng nhanh càng tốt! Việc nên làm của các cơ quan quản lý văn hoá là gỡ MV của ca sĩ Sơn Tùng MTP khỏi các nền tảng internet, trong thời điểm nhiều học sinh tự t.ử như bây giờ. Không chỉ là thời điểm nhạy cảm, mà bản thân câu chuyện trong MV cũng không có gì đáng để lớp trẻ học tập. Một cậu bé lang thang bị người đời bắt nạt, phản ứng tiêu cực với cuộc đời và phản ứng tiêu cực với chính đời mình bằng việc kết thúc cuộc đời một cách lãng xẹt, không thể dùng bất cứ lý do gì để thấy điều này có giá trị cả. MV ca sĩ hát bằng tiếng Anh nhưng phải rất đau não mới nghe ra vài chữ tiếng Anh, còn nữa không hiểu đó là ngôn ngữ gì cả. Có thể các cháu teen nghe vì thấy vui tai; vì thấy thần tượng hát thì thế nào cũng khen hay. Nhưng câu chuyện là một sự vô trách nhiệm với cuộc sống và cổ xuý cho những lựa chọn tiêu cực trong thời điểm tâm lý lũ trẻ bất ổn và cảnh tự tử diễn ra rất nhiều. Là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, lẽ ra Sơn Tùng nên có những sản phẩm nghệ thuật tích cực, làm cho những người yêu quý mình sống đẹp hơn, suy nghĩ tích cực hơn, chứ không tiêu cực như thế này. Giữa lúc nhiều đứa trẻ cảm thấy cô đơn và bế tắc, MV của Tùng không phải là thuốc chữa tâm lý như chức năng trị liệu tâm lý của âm nhạc; mà là một liều thuốc độc. Nên gỡ bỏ MV ấy, càng nhanh càng tốt! Không phải chờ đến khi cơ quan quản lý ra tay, mà Sơn Tùng, bằng tự trọng nghệ sĩ và trách nhiệm nghệ sĩ với công chúng của mình, với đất nước mình, nên tự gỡ bỏ cộng thêm lời xin lỗi vì cho ra đời một sản phẩm độc hại. Các trang báo lá cải cùng đừng ca tụng MV lọt top này top kia nữa. Bộ phận truyền thông của ca sĩ cũng đừng biện minh cái sai bằng bất cứ lý lẽ giải thích nào nữa. Các fan cuồng của bạn ấy cũng đừng cày view hay seeding cho sản phẩm này nữa. Hãy vì những đứa trẻ, xoá bỏ (chứ không chỉ gỡ bỏ) MV này càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt!" Ý kiến của Hoàng Nguyên Vũ cũng là ý kiến của rất nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ. Vị thành viên là lứa tuổi rất nhạy cảm, nhiều suy nghĩ chưa được trưởng thành, chín chắn. Do đó, việc MV có nội dung gây tranh cãi, nhất là với một ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng là điều không nên có.