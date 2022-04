Sáng 8/4, hàng loạt fanpage lớn tại Việt Nam đăng tải thông tin Lục Tiểu Linh Đồng - người thủ vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim đình đám Tây Du Kí (1986) qua đời, hưởng dương 83 tuổi. Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng.



Thông tin này đã khiến người hâm mộ xứ Trung lẫn trong nước vô cùng đau buồn. Bởi làng giải trí đã mất đi một người diễn viên có tâm, có tầm, cả đời cống hiến cho nghệ thuật, tạo nên một hình tượng nhân vật không thể phai nhạt trong ký ức nhiều thế hệ.

Cũng trong sáng nay, Phan Ngọc Luân đã có bài đăng gây hoang mang dư luận, thông báo về sự ra đi của Tề Thiên Đại Thánh. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ: “Vĩnh biệt Tôn Ngộ Không của tôi, huyền thoại đã ra đi. Mãi mãi yêu chú khỉ con sinh ra từ cục đá nhưng lại có tấm lòng yêu thương chúng sinh vô bờ bến. Cảm thấy buồn thật sự".

Phan Ngọc Luân chia sẻ thông tin Lục Tiểu Linh đồng qua đời

Tuy nhiên, thông tin này là giả mạo, xuất phát từ một fanpage giả mạo cơ quan chức năng khiến nhiều netizen hiểu lầm, trong đó có cả Phan Ngọc Luân.

Việc đăng tải thông tin thiếu xác thực đã khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. Bởi ít nhiều Phan Ngọc Luân cũng là người có sức ảnh hưởng. Ngay sau khi phát hiện ra lỗi sai của bản thân, anh đã xóa bài viết trên cùng dòng xin lỗi: “Hồi sáng mình có đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng mất, đó là thông tin sai do mình chưa tìm hiểu kỹ và do quá bất ngờ và đau buồn trước tin Tề Thiên Đại Thánh qua đời. Mình xin lỗi ạ. Và thông tin chính xác là cha của ông qua đời chứ không phải ông nha cả nhà. May quá Đại Thánh của mình vẫn bình yên. Chắc c** cái tay vứt quá chứ toàn nhanh nhảu cẩu thả hoài”







Trước đó, tại Việt Nam cũng có nhiều thông tin nghệ sĩ Việt Nam qua đời như Hoài Linh, Trấn Thành,... qua đời khiến nhiều người phẫn nộ. Tất cả thông tin đều được đăng tải trên các nguồn thiếu tin cậy, nhằm mục đích câu like, câu view đầy phản cảm. Nhận về tin đồn mình "đột ngột qua đời", Trấn Thành từng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, và đã có 1 trang mạng bị xử phạt.

Tây Du Ký (năm 1986) đã trở thành tác phẩm thành công của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ và là ký ức ăn sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ khán giả. Sau hơn 36 năm, các nghệ sĩ mỗi người có cho mình một hướng đi riêng. Nhưng cảm hứng họ truyền cho khán giả khi vào vai vẫn khiến fan của bộ phim ngưỡng mộ và cảm động.