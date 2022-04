Luật sư Nguyễn Anh Thơm lên tiếng về vụ vợ cắt bộ phần sinh dục của chồng do xâm hại con riêng

Ngày 28/3, thông tin vụ người vợ cắt trọn "bộ ấm chén" của chồng do gã có hành vi dâm ô con gái riêng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan đã có hành vi nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L. (SN 2007), là con riêng của chị Hà Thị N, 36 tuổi (là vợ Hoan) trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng tại Văn phòng luật sư Nguyễn Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Sẽ khởi tố người vợ cắt bộ phận sinh dục người chồng bỉ ổi về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo Điều 135 Bộ luật hình sự.

Sáng nay, ngày 27/4/2022, Luật sư Thơm đã làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Huyện Yên Châu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập, Kết luận giám định pháp y thương tích 72%, lời khai của chị N, Nguyễn Văn Hoan và những người liên quan, quan điểm thống nhất của các Cơ quan tố tụng huyện Yên Châu, Cơ quan CSĐT đã thông báo cho Luật sư Thơm là người bào chữa sẽ khởi tố chị N về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.

Như vậy, với tội danh ít nghiêm trọng này thì chị N không thuộc trường hợp bắt tạm giam và nhiều khả năng sau này khi xét xử chị N sẽ được sự khoan hồng đặc biệt của pháp luật, đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 60 Bộ luật hình sự để được cải tạo ngoài xã hội, tiếp tục nuôi dạy 03 con nhỏ và lo cuộc sống gia đình.

Các quyết định tố tụng sẽ được Cơ quan điều tra thực hiện trong thời gian tới.

Cảm ơn sự công tâm, khách quan, có lý, có tình của các Cơ quan tố tụng Huyện Yên Châu xử lý vụ việc tốt đẹp nhất với sự kỳ vọng của dư luận cả nước

Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã luôn quan tâm, giúp đỡ chị N từ khi xảy ra vụ án

Cảm ơn tình cảm, tạo điều kiện tốt nhất cũng như sự lắng nghe quan điểm luật sư trợ giúp pháp lý cho chị N của Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết toàn bộ vụ án.

P/s: Những món quà của gia đình biếu luật sư là tình cảm thân thương trong suốt cuộc đời.

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người".

