MV mới của Sơn Tùng có nguy cơ 'bay màu', 'gà cưng' Kay Trần liền muốn 'rời bỏ'?

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's no one at all. Sản phẩm là tiếng nói của chàng chủ tịch sau một thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Ca khúc mang dòng nhạc hiphop pha thêm rock, vốn được ưa chuộng và trở thành "trend" trong thời gian gần đây.

Trong MV There's no one at all, chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã hoá thân thành một cậu bé nổi loạn, nghịch phá do có một tuổi thơ bất hạnh, bị bỏ lại trước cửa nhà thờ, không rõ cha mẹ. Nhưng cậu luôn tin tưởng người thân sẽ quay trở lại bên mình.

Dù đã cố gắng nhưng cuộc sống vùi dập cậu, bạo lực học đường, người đời chỉ trỏ, soi mói. Tất cả đã khiến cậu càng bất mãn về cuộc sống.

SƠN TÙNG M-TP | THERE'S NO ONE AT ALL

Dù không còn đạt được thành tích "khủng" như những MV âm nhạc trước đây, song sau 13 tiếng, ca khúc đã đạt top 1 trending trên Youtube.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ: “Thật buồn chán nếu như cứ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơn nữa khi thay đổi một chút về mục tiêu cũng như tầm nhìn của bản thân, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều cảm hứng mới lạ và nó giúp cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa cùng tình yêu vô bờ bến với niềm đam mê của mình”.

There's no one at all là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới của Sơn Tùng M-TP, vượt qua giới hạn của bản thân, lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm đến với các bạn trẻ".

Tuy nhiên, ngay khi MV ra mắt, cái kết của nhân vật chính đã khiến nhiều người tranh cãi khốc liệt. Theo đó, nhân vật đã chọn sự giải thoát bằng cách tự tử từ tầng cao của ngôi nhà. Câu chuyện đời sống đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây, khi nhiều người trẻ đã chọn cái chết để kết thúc cuộc đời.

Cũng bởi nguyên nhân đó mà ca khúc đã không được chia sẻ rộng rãi như các sản phẩm trước đây. Trong bối cảnh ấy, netizen đặc biệt quan tâm tới động thái của 2 "gà nhà": Hải Tú và Kay Trần.

Trong khi Hải Tú vẫn giữ thái độ im lặng, không chia sẻ cũng quảng bá MV, thì động thái của Kay Trần trên Instagram nhận về nhiều sự chú ý.

Theo đó, chàng ca sĩ 9x đã chia sẻ 3 bức ảnh, ghép lại được dòng chữ: "Đã đến lúc...Nói nên câu...Giã từ". Dòng "tâm trạng" được viết ra trong bối cảnh Kay Trần không thực sự thành công trong công ty MTP Entertainment. Anh chỉ có duy nhất một ca khúc Nắm đôi bàn tay, tuy nhiên MV này anh không có được chất riêng, mà đều "na ná" chủ tịch. Điều này khiến fan anh chàng cảm thấy khá thất vọng, khi thần tượng của mình không còn giữ được chất riêng như trước.

Liệu rằng Kay Trần có rời bỏ công ty và có hướng đi mới hay không? Tất cả mới chỉ là dự đoán của cư dân mạng. Tuy nhiên, người hâm mộ luôn hi vọng rằng chàng trai trẻ sẽ có những quyết định đúng đắn, nhanh chóng ổn định để ra nhiều tác phẩm hay.