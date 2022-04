Ngọc Trinh bị đích thân nhà thiết kế nước ngoài tố mặc đầm nhái, tag thẳng mặt và nhắc 'trả tiền'

Hôm qua, Ngọc Trinh khiến dân tình "đỏ mặt" khi diện bộ bikini ren vô cùng sexy thả dáng bên bãi biển. Xưa nay, "nữ hoàng nội y" vẫn luôn là người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng với những đường cong chuẩn nhất nhì showbiz Việt. Nét đẹp ngoài hình giúp cô chẳng ngại khoe đường nét qua những thiết kế gợi cảm, bó sát cơ thể.

Ngọc Trinh và thiết kế bị tố "đạo nhái"

Thế nhưng, mới đây, Ngọc Trinh đã bị nhà thiết kế làm nên hai bộ váy ren "làm mưa làm gió" cõi mạng của hai chị em Kendall - Kylie Jenner tố xài một phiên bản nhái "rẻ tiền". Nguyên văn chia sẻ được dẫn trên Instagram với hơn 17 nghìn người theo dõi của nhà thiết kế:

Bài đăng nhà thiết kế tố Ngọc Trinh

"Repost!!! @ngoctrinh89 is wearing a cheap watered down fake Kendall lavender gown and there is no way it is made by REN. @ngoctrinh89 if you want my dress, email me and pay me, I’ll make you one. Stop copying young designers!!! Thank you my dearest followers for forwarding this to me! I am so grateful for all the massive support".

Tạm dịch: "ngoctrinh89 đang mặc một chiếc váy màu oải hương giả rẻ tiền theo Kendall và không đời nào nó được làm bởi REN. @Ngoctrinh89 nếu bạn muốn chiếc váy của tôi, hãy gửi email cho tôi và trả tiền cho tôi, tôi sẽ làm cho bạn một chiếc. Dừng lại việc sao chép các nhà thiết kế trẻ! Cảm ơn những người theo dõi thân yêu nhất của tôi đã cho tôi biết điều này! Tôi rất biết ơn vì tất cả sự ủng hộ to lớn".

Trang Instagram của Ngọc Trinh

Vào trang cá nhân của Kylie, có thể thấy chiếc váy đã được 2 chị em diện từ cuối tháng 3 và nhận về tới gần 11 triệu lượt thích. Chiếc váy có màu chủ đạo là tím, tựa theo màu của hoa oải hương. Những đường cắt xẻ được thiết kế khá tinh tế, tôn lên dáng người thanh mảnh, đường nét của người mặc.

Caption

Nhìn qua bộ đầm của Ngọc Trinh, netizen khẳng định này nó không chỉ "na ná" bản gốc, mà dường như giống đến 99%.

Ngoài ra, nhà thiết kế cũng tố Ngọc Trinh đã xoá những bình luận nói cô đạo nhái, không quên tag thẳng vào bài viết tài khoản Instagram của Diet Prada với hơn 3.1 triệu người theo dõi, chuyên đi bóc những vụ nhái thế kỷ và được biết đến là luôn ủng hộ chất xám của các nhà thiết kế trẻ tuổi, chưa được biết đến rộng rãi.

Hiện những bức ảnh vẫn được xuất hiện trên các trang của Ngọc Trinh, chưa rõ cô nàng sẽ có hướng xử lý vụ việc ra sao, nhưng netizen đang rất phẫn nộ việc một người có sức ảnh hưởng ở Việt Nam lại đi "đạo", "lấy cắp" chất xám của người khác. Phần đông đều hy vọng rằng cô sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho sự việc này.