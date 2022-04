Nóng: Clip cháy lâu đài hàng trăm tỷ ở Cẩm Phả - Quảng Ninh

Trưa 12/4, cư dân mạng lan truyền đoạn clip cháy lớn tại tòa biệt thự ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h trưa, tại biệt thự của một đại gia rất nổi tiếng. Hình ảnh và đoạn clip cho thấy đám cháy rất to, những người dân đang xung quanh cho biết ở trong căn biệt thự này toàn gỗ quý.

Tòa lâu đài bị cháy lớn (Ảnh: Beatvn)

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt để dập tắt đám cháy. Theo các người dân sống cạnh, lâu đài này trị giá hàng trăm tỷ đồng và bên trong vẫn có người bị mắc kẹt, các chiến sĩ PCCC đã có mặt để xử lí đám cháy.

Chưa rõ thiệt hại ra sao (Ảnh: Beatvn)

Lực lượng chức năng có mặt để dập tắt đám cháy (Ảnh: beatvn)

Vẫn còn người mắc kẹt trong tòa lâu đài

Clip cháy tòa lâu đài ở Quang Ninh

Hiện chưa rõ thiệt hại của vụ cháy ra sao. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất./.