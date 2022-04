Noo Phước Thịnh xúc động khi lần đầu được đứng chung sân khấu với Mỹ Linh

Tối qua (27/4), Noo Phước Thịnh đã có cơ hội được chung sân khấu với Diva Mỹ Linh - thần tượng trong nghề của anh. Đêm nhạc được tổ chức tại Hà Nội, có tên là "Noo's Chill Night".

Được biết, Mỹ Linh là khách mời nữ duy nhất trong đêm nhạc của Noo. Nói về đàn chị, nam ca sĩ chia sẻ: "Nhiều nghệ sĩ trẻ, bao gồm tôi, đều luôn hy vọng đứng chung sân khấu với chị. Có thể mời diva Mỹ Linh góp mặt là vinh dự và là động lực để tôi nỗ lực làm tốt hơn. Chất nhạc và phong cách của chị cũng vô cùng phù hợp với concept chủ đạo là vẻ đẹp của Hà Nội. Mong rằng chúng tôi có thể cùng mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa với âm nhạc".

Show nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của giọng ca Mãi mãi bên nhau sau hai năm hoãn dự án. Ngoài việc bị ảnh hưởng của dịch bệnh, anh cho rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi, tìm lại cảm hứng mới trong công việc. Sau đêm diễn vô cùng thành công, Diva Mỹ Linh đã có những dòng chia sẻ về người đồng nghiệp, người em của mình.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ 7x tâm sự: “Chị đi trước, hơn em một con giáp . Thế nên khi hát chung chị lùi lại nhìn em toả sáng. Em thì lại bảo em toàn xem các video chị dạy hát trên mạng va học bao thứ hay ho miễn phí đó chị . Cuộc sống luôn là các vòng tròn nhiệm màu. Thank you for having me, Noo!”.

Ở giọng hát của nữ diva là một âm sắc nhẹ, trữ tình, giọng ấm, trong vút. Là một nữ trung nhưng Mỹ Linh lại có chất giọng sáng hiếm thấy, giúp những nốt cao của cô luôn tự nhiên, tròn lực mà thậm chí nhiều giọng nữ cao phải mơ ước và ngưỡng mộ (nên nhiều người tưởng Mỹ Linh là soprano…). Còn Noo lại nổi tiếng với những bản ballad, tình ca. Anh sở hữu chất trọng ấm, cao nhưng đầy sâu lắng. Dù tuổi còn trẻ nhưng anh đã sở hữu cho mình hàng loạt bản hit, cùng nhiều giải thưởng danh giá.

Nói về đêm diễn đánh dấu sự trở lại của mình, chàng trai 8x cho biết: “Hà Nội mang vẻ đẹp rất riêng mà không đâu có được, gợi cho tôi cảm xúc về những bản tình ca sâu lắng, đẫm chất thơ". Trong show, anh cũng chọn nhiều ca khúc về Hà Nội với bản phối của giám đốc âm nhạc Hoài Sa.