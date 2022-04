Thực hư tin đồn Hoài Linh sang Mỹ để trốn tránh dư luận, một bức ảnh làm sáng tỏ vấn đề

Dù "đại kình địch" Phương Hằng đã bị vào tù, song nghệ sĩ Hoài Linh vẫn "bặt vô âm tín", dường như rút lui hẳn khỏi showbiz. Mới đây, Hoài Linh chỉ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh "Thương gái miền Tây", sau đó cũng không còn thấy nam nghệ sĩ tham gia dự án nghệ thuật nào nữa.

Khi dư luận đang đặt dấu chấm hỏi rằng tình trạng anh Bốn hiện giờ ra sao, thì mới đây, Dương Triệu Vũ đã đăng tải bức hình chụp cùng người nhà, trong đó có Hoài Linh.

Theo đó, tròn 6 tháng sau ngày bố mất, nam danh hài cùng các anh em đã thu xếp chặng đường cuối, đưa bố về bên ông bà, tổ tiên theo đúng di nguyện.

Hoài Linh lộ diện trong lễ an táng bố ruột

Bài đăng của Dương Triệu Vũ

Theo đó, Hoài Linh trong bộ áo the khăn xếp đen, lau dọn mộ phần, cẩn thận đưa tro cốt cha vào để mai táng.

Nam danh hài diện áo dài, khăn xếp để lo hậu sự cho bố

Ngày 6/10/2021, ông Võ tòa, bố của danh hài Hoài Linh đã qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 85 tuổi. Đông đảo nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Văn Long, Ngân Quỳnh, Nam Thư,... đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam danh hài và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ tang không được tổ chức. Đến hôm nay, gia đình mới có thể tổ chức lễ an táng cho ông.

NSƯT Hoài Linh cho biết bố, mẹ của anh ở tại TP Thủ Đức, TP HCM. "Tôi đã dành hết tất cả thời gian để lo cho sức khỏe của bố tôi. Rất nhiều lời động viên của đồng nghiệp, khán giả dành cho bố tôi trong thời gian điều trị bệnh đau tim, đau bao tử, nhưng do sức khỏe ngày càng yếu dần, bố tôi đã qua đời trong niềm thương tiếc của gia đình" – NSƯT Hoài Linh bày tỏ..

Đàm Vĩnh Hưng đến dự lễ an táng của bố ruột Hoài Linh, Dương Triệu Vũ

Sự xuất hiện trong lễ tang của bố cũng trực tiếp phủ nhận tin đồn Hoài Linh "trốn" sang Mỹ trong suốt thời gian vừa qua.

Giữa lúc dân mạng đồng loạt lên tiếng yêu cầu các nghệ sĩ Việt sao kê minh bạch khoản tiền kêu gọi cứu trợ miền Trung thì thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đã bí mật sang Mỹ khiến nhiều người bất ngờ và không ngừng bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Theo đó, sau ồn ào tiền từ thiện miền Trung năm 2020, trên mạng xã hội đã xuất hiện lời đồn Hoài Linh bay sang Mỹ để trốn tránh dư luận. Đợi một thời gian cho mọi chuyện qua đi sẽ "tái xuất". Dù ngay sau đó, Thành Vinh - con trai anh Bốn đã phủ nhận tin đồn, thế nhưng chúng vẫn được lan truyền và đẩy sự việc đi quá xa.

Không trực tiếp lên tiếng, thế nhưng việc xuất hiện trong tang lễ bố tại thành phố Hồ Chí Minh đã giúp Hoài Linh "lấy lại danh tiếng". Nhiều dân mạng cũng đồng cảm và mong nghệ sĩ sớm trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng, họ tin tưởng rằng "một nghệ sĩ lớn không ai đánh đổi sự nghiệp để ăn chặn tiền từ thiện".