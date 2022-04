Tiktoker tố bị lừa khi đi thuyền ở Hội An: Gặp 'cò' thuyền, giá đắt, không đi hết hành trình

Tới mỗi địa điểm du lịch, ấn tượng về các dịch vụ là điều kiện rất lớn để du khách quyết định có quay lại hay không. Thế nhưng, vẫn còn tồn tại nhiều cá nhân đơn lẻ, vì lợi ích riêng mà bỏ quên tập thể, "con sâu làm rầu nồi canh".

Mới đây, tại Hội An, một nữ du khách bày tỏ sự bức xúc của mình khi có chuyến đi không mấy tốt đẹp tại Hội An.

Theo đó, tài khoản Tiktok này cho biết, mình đã gặp phải "cò" lừa đi thuyền với giá cao ngất ngưởng, đã vậy còn không được đi hết hành trình như đã hứa.

Nữ du khách gặp "cò" ở Hội An

Cụ thể, người này chia sẻ: "Đang đi bộ trên Phố Cổ thì gặp một anh giới thiệu đi thuyền trên sông Hoài. Anh báo giá 50 nghìn/ người. Lúc đầu mình cũng khá lưỡng lự, tính đi dạo một vòng rồi mới đi thuyền. Nhưng nghe anh nói lát muộn sẽ vắng khách, không còn đẹp nữa nên mình cũng đi luôn.

Đi được một đoạn thì anh chuyển mình sang một bạn nữ khác dắt đường. Đến bến thuyền thì bạn này báo lại giá cho mình là 50 nghìn/ người/ 20 phút, nếu đi 25 phút lên Chùa Cầu thì thêm 50 nghìn nữa, tổng là 150 nghìn cho 2 người. Mình cũng đồng ý luôn".

Sau khi đợi một lúc đã có thuyền đến đón. Chủ thuyền và người phụ nữ có trao đổi với nhau, sau đó nói lại cô gái rằng do nước lớn, thuyền không chui qua được cầu An Hội, với gió to nên thông cảm.

Chủ thuyền không giữ đúng lời hứa

Sự bức xúc lên đến đỉnh điểm khi rõ ràng nữ du khách nghe rằng chủ thuyền nói không đi được qua cầu, thế nhưng có rất nhiều thuyền khác đang băng băng tiến về Chùa Cầu. Lúc này cô mới nói với chủ thuyền rằng nước đã hạ, hãy đi theo thỏa thuận đã đặt ra ban đầu. Lúc này người lái thuyền lại "đổ thừa" rằng đèn trên thuyền cao hơn nên không chui được qua cầu. Lý do này đã khiến cho cô gái không giấu được sự phẫn nộ, tiếp tục nhắc thêm 2 lần nữa nhưng nhận lại là thái độ "bơ đẹp", cố tình lảng tránh.

Gần cuối clip, cô gái tiếp tục phát hiện mình đã bị "hớ", khi những người khác chỉ lái với giá 30 nghìn/ người.

Thả hoa đăng là một nét đẹp ở Hội An

Kết lại clip, cô gái nói một câu khiến người dân Hội An nói riêng và nhiều người yêu thích mảnh đất này nói riêng đau lòng: "Chắc đây là lần cuối mình đi Hội An luôn".

Bên dưới clip, rất nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc thay cho đôi bạn này. Nhiều người cũng chia sẻ rằng họ từng đi thuyền tại đây, chỉ cần tới bến thuyền và hỏi giá thật kỹ thì sẽ tránh được tình trạng bị "cò" lừa. Trên thực tế, không ít người đã đi thuyền chỉ với giá 20k/người và còn kèm theo cả đèn hoa đăng để thả.

Một vài ý kiến cũng cho rằng cô gái không nên làm những video như vậy vì sẽ làm ảnh hưởng đến du lịch ở Hội An. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây sẽ là bài học cho những ai đi du lịch ở một mảnh đất lạ: Cần phải hỏi giá, thương lượng kĩ càng trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.