Đêm 11/4, hàng loạt trang mạng xã hội đăng tải thông tin xôm xao vụ giết chủ shop quần áo tại Bắc Giang khiến dư luận quan tâm. Theo đó, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã xác nhận vụ việc là có thật, đã triển khai việc truy tìm kẻ gây án.

Lãnh đạo UBND thị trấn Nhã Nam thông tin, danh tính nạn nhân được xác định là chị D.T.T.M (SN 1997, trú tổ dân phố Cầu Thượng). Còn kẻ tình nghi gây án là Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên).

Chân dung kẻ tình nghi sát hại chủ shop quần áo tại Bắc Giang (Ảnh: Báo Dân Việt)

Được biết, nạn nhân là chủ một shop quần áo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Còn nạn nhân được cho là họ hàng, quen biết chủ shop. Trên mạng xã hội lan truyền nguyên nhân vụ án là do hung thủ có mâu thuẫn trong việc đặt hàng online với chủ quán, dẫn tới thù hận và tìm cách giết người.

Phía cơ quan điều tra cũng cho biết, nghi phạm Phạm Thị Hà đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân và bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Nạn nhân trong vụ giết người tại Bắc Giang đêm qua

Đến trưa 12/4, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, được cho là quá trình bắt nghi can giết người ở Bắc Giang đêm 12/4.

Chưa rõ thực hư đoạn clip trên ra sao, song rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi man rợ của hung thủ.

Những tình tiết mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.