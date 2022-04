3 'đệ tử' của ông Lê Tùng Vân bị gia hạn tạm giam 2 tháng, bà Phương Hằng 'có người bầu bạn'

Mới đây, thông tin các “đệ tử” của ông Lê Tùng Vân trong Tịnh thất bồng lai (đã đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ) bị tạm giam thêm 2 tháng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tại Thiền am bên bờ vũ trụ do Công an huyện Đức Hòa chuyển lên. Những người tại đây bị tố giác có hành vi Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Long An cho rằng, những người tại cơ sở thờ tự này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi. Ông có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.

Do tuổi cao, ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương đang bị tạm giam để điều tra.

3 đối tượng bị tạm giam

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có thông báo gửi Công an xã, UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can. Theo đó, 3 bị can sẽ bị tạm giam đến ngày 3/6.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần nhắc tới Tịnh thất bồng lai và hành vi loạn luân của ông Lê Tùng vân cùng cô gái có tên Diễm My. Thậm chí, bà Phương Hằng còn đích thân đến đây nhưng không gặp được mà chỉ ngồi trên xe.

Sau thời điểm bà Phương Hằng bị bắt giữ, trên kênh YouTube của Nhị Nguyên đã chia sẻ lại đoạn clip quay cảnh ông Lê Tùng Vân nằm võng đáp trả lại lời “thách thức” của bà Phương Hằng sau hàng loạt ổn ào thời gian trước đó. Thêm vào đó, Nhị Nguyên còn đặt nhan đề cho đoạn clip là “… thầy ông nội báo trước tội lỗi bà Phương Hằng phải gánh chịu”.