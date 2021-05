Sau cơn bão rate 1 sao, Khu du lịch Đại Nam bỗng dưng “lật ngược” thế cờ ngoạn mục

Không quá khi nói Đại Nam đang là Khu du lịch (KDL) hot nhất hiện nay. Cho dù đang bị đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, Đại Nam vẫn dành được sự bàn tán sôi nổi của dân tình. Không chỉ liên quan đến nữ bà chủ Đại Nam, vụ việc mở cửa miễn phí cho người dân, cấm cửa nghệ sĩ Vbiz là những căn nguyên khiến Đại Nam được chú ý.

Trước khi bị "cấm cửa", rất nhiều nghệ sĩ đã quay hình tại KDL Đại Nam

Dựa trên những đánh giá về khu du lịch Đại Nam trên Google, những đánh giá thấp nhất, tương đương với 1 sao cho thấy đa phần các lý do thuộc về mức giá vé (được cho là quá cao) và thái độ nhân viên không tốt. Một số lý do khác thì do chất lượng đáp ứng chưa khiến khách hàng hài lòng, dịch vụ kém (như không thông báo chính xác về thời gian đóng - mở một vài dịch vụ)….

Những vote 1 sao xuất hiện khá nhiều

Nhưng khách quan mà nói, nghề dịch vụ cũng thuộc “làm dâu trăm họ”, để làm hài lòng tất cả mọi người là điều cực kì khó. Những đánh giá 1 sao này cũng giúp ban quản lý KDL nâng cao chất lượng và dịch vụ hơn.

Ngày 29/5, đã có 10.640 lượt vote dành cho Đại Nam, số sao trung bình 4,2. Đây quả thực cũng không phải con số quá thấp, nhưng ảnh hưởng của những 1 sao cũng khá đáng kể.

Lượt vote và điểm số của KDL Đại Nam ghi nhận ngày tối muộn 29/5

Tuy nhiên chỉ sau 1 ngày, sang 31/5, địa chỉ du lịch này đã nhận tăng thêm hơn 5.000 lượt đánh giá, nâng tổng con số lên 16.338, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo tìm hiểu, sau vụ việc bão 1 sao hôm trước, loạt hội nhóm du lịch và hội ủng hộ Đại Nam đã kêu gọi vote để “nhấn chìm” các đánh giá 1 sao. Kết quả như tất cả đã thấy, con số đã tăng lên 4.4.

KDL Đại Nam nhận được sự yêu mến rộng rãi ở thời điểm hiện tại, dân tình kêu gọi đánh giá cực “hăng”