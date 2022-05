Clip và ảnh vụ cháy lớn ở cơ sở sản xuất chăn, ga, gối, đệm Thường Tín, Hà Nội

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy lớn diễn ra trên địa bàn Hà Nội khiến người xem cũng phải rùng mình. Cách đây vài hôm, khoảng 10 ngôi nhà liền kề đã bị cháy ở Nguyễn Hoàng, khiến nhiều tài sản của người dân bị hư ngại nghiêm trọng.

Khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng thì mới đây, lại có thêm một vụ cháy lớn ở Thường Tín. Theo người dân ở đây chia sẻ, ngọn lửa xuất phát ở làng nghề Trát Cầu - nơi sản xuất chăn, ga, gối, đệm lớn nhất nhì miền Bắc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc cũng như thiệt hại về người và của, song qua hình ảnh được cung cấp có thể thấy đám cháy đã thiêu rụi 1 vài ngôi nhà tại đây.

Từ hình ảnh và video có thể thấy, đám cháy có tốc độ rất nhanh, bùng phát dữ dội. Khói đen cũng bao phủ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng kết hợp với chính quyền, người dân sở tại đã dùng các biện pháp dập lửa, không để cháy lan.

Theo thông tin mới nhất, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đã có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.