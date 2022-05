Ekip chia sẻ '101 câu chuyện rùng rợn' trong đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Sau đám cưới thế kỉ, mọi động thái của cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận về rất nhiều sự chú ý của dư luận. Mới đây, một thành viên trong ekip tổ chức đám cưới đã chia sẻ về những điều "rùng rợn" trong ngày lễ thành hôn của cặp đôi chị - em này.

Theo đó, một tài khoản chia sẻ chia sẻ:

"Mọi người hỏi quay lễ cưới cho diễn viên Hollywood aka Film Producer quyền lực nhất Việt Nam aka Hai Phượng Ngo Thanh Van cảm giác như thế nào?

Tất nhiên là rất áp lực vì bả khó ơi là khó, cầu toàn và luôn chú ý tới mọi thứ nhỏ nhất. Vui nhất là lúc làm việc trao đổi chiêu thức chuyên môn dễ hiểu và nắm bắt được do cũng là dân ngành với nhau. Lúc đầu thực sự ko dám khoe cái gì nhiều vì áp lực ko biết sản phẩm làm ra, liệu chị Ba có hài lòng ko, có vui không, lỡ mà ko 1 cái thì nhục lắm. Mình chỉ nói một câu thế này trước ngày cưới: "Chị phải tin vào cảm xúc và sáng tạo của em, và để em 100% quyết định Wedding Film của chị" , và chị đã rất tôn trọng ý tưởng, quyết định của Mốc (I really appreciate your respect!!).





Ngay khi gởi bản dựng đầu tiên, chị ko yêu cầu chỉnh sửa Structure Film - Flow - Âm nhạc hay cái gì trên Film cưới mà có thể phá hỏng cảm xúc của mình nhất, ngoài trừ vài chi tiết nhỏ.





Thật vui vì thành quả cuối cùng như thế nào thì mọi người đã biết. Clip đã gần 1.5 triệu views và lan truyền khắp mọi cõi social.

(...)

101 câu chuyện rùng rợn khác nữa, ví dụ như mưa từ sáng tới chiều trước khi làm lễ thì nắng, cho tới flycam Mavic 3 Pro mắc trên rừng 3 ngày 3 đêm sau đó trở về nữa, sẽ được bật mí ở câu chuyện hậu trường đám cưới coming soon...

Một đám cưới khó quên!"

Có thể thấy, Ngô Thanh Vân khó tính như thế nào trong sự kiện quan trọng nhất trong đời của mình. Từng chi tiết, công việc đều được nàng đả nữ để ý, chau chuốt. Tất cả đã tạo nên một hôn lễ "không hạt sạn", đánh dấu ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai người.

Trước đó, hôn lễ đã được tổ chức tại một resort hạng sang tại Đà Nẵng. Số lượng khách mời chỉ khoảng 50 người. Không chỉ trang trí không gian lễ cưới ở biển bằng gần nửa tấn hoa tươi mà thiệp mời, váy cưới,… cũng được cô dâu, chú rể "nhọc sức".