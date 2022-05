Ekip 'Thương ngày nắng về': 'Các chàng trai, quan tâm là tốt, nhưng phải đúng lúc'

"Thương ngày nắng về"- bộ phim ăn khách nhất thời gian gần đây. Tập trung khai thác vào đề tài gia đình, bộ phim khiến khán giả không thể rời mắt trong mỗi tập phim.

Trong "thương ngày nắng về" phần 2 tập 16, hay tin Duy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, Trang đã vội vàng chạy đến bệnh viện và đau khổ đến ngất lịm đi khi nghe bác sĩ thông báo bệnh nhân không qua khỏi. Sau nhiều lần từ chối, đây dường như sẽ là cơ hội để Vân Trang mở lòng, tiếp nhận chàng "phi công trẻ" này.

Vân Trang ôm Duy khóc nức nở

Nói về cảnh quay này, anh Nguyễn Hoàng Dương - người phụ trách truyền thông của Hãng phim truyền hình Việt Nam - đơn vị sản xuất và phát sóng bộ phim "Thương ngày nắng về" chia sẻ: "Trang nghe tin Duy không qua khỏi thì ngất lả đi ngã vật ra sàn bệnh viện. Không biết bao lâu sau, cô bỗng rùng mình tỉnh dậy một cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu xuống chân toả ra khắp toàn thân. Một âm thanh vọng đến chị Trang, chị Trang cứ như từ cõi âm vậy. Không gian bốn bề lặng ngắt. Trang mở to mắt nhưng mọi thứ lại rất mờ ảo.

Rồi một hình ảnh nhoè nhoẹt hiện lên trước mặt, đó chính là Duy. Nhưng Duy chết rồi cơ mà, Trang thầm nghĩ. Cô hoang mang không biết là mơ hay thật. Cô nhớ lại trước khi ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu cô là những nụ hôn. Trang lắc lắc đầu cố cho tỉnh táo thì thấy Duy nói lúc ngã xuống chị bị bật kính áp tròng ra ngoài giờ để em đeo lại cho. Nhưng rồi Trang đã ngăn hành động đó của Duy. Cô ôm chặt lấy Duy mà khóc nức nở.

Rồi vẫn chưa tin, Trang bắt đầu áp vào mặt Duy, đoạn môi chu ra định hôn phát xem có cảm giác không thì lại thấy Duy khẽ đẩy ra nói để em đeo kính áp tròng cho chị. Trang hơi xấu hổ nhưng tay thì liên hồi sờ soạng cũng phải check xem có còn sống thật không chứ thế là hữu trảo thượng vị tả trảo hạ bộ thi triển tuyệt chiêu song thủ hỗ bác lừng danh của Châu Bá Thông thì tiếp tục bị chặn lại bởi đôi mắt chân tình của Duy: để em đeo kính áp tròng cho chị. Đùa mắt tôi to bẩm sinh chứ không phải do đeo kính áp tròng okay nói xong đẩy Duy ra rồi đi thẳng. Các chàng trai, quan tâm là tốt, nhưng phải đúng lúc. Nhé".

"Thương ngày nắng về" phần 2 tập 17: Trang ôm Duy bày tỏ tình cảm? (Nguồn: VTV)

Bộ phim xoay quanh gia đình bà Nga cùng cậu em trai và 3 cô con gái. Trong đó, Vân Khánh - con gái lớn đã lập gia đình nhưng luôn bị mẹ chồng soi mói, người chồng lại chưa trở thành, không thể làm chỗ dựa vững chắc. Vân Trang - người con nuôi nhưng được bà Nga thương yêu nhất. Em út là Vân Vân với ước mơ theo nghiệp vẽ của người cha quá cố nhưng luôn bị bà Nga ngăn cản.