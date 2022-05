Vụ cha ôm con gái 6 tuổi tự tử ở sông Cửa Đại: Hàng nghìn người xa lạ nghẹn lòng đưa tiễn

Mới đây, vụ việc cha ôm con gái nhảy cầu tự tử nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trưa 17/5, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của người cha là anh M.X.B (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú TP Đà Nẵng) cách hiện trường chừng 200 mét. Hai ngày sau, vào khoảng 21h tối 18-5, đội thợ lặn Hội An đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi ở khu vực gần Đồn Biên phòng Cửa Đại, cách vị trí gặp nạn khoảng 400m.

Khu vực tìm kiếm thi thể cháu bé 6 tuổi dọc chân cầu Cửa Đại hướng ra biển

Biết về vụ việc đau lòng, đông đảo người dân Hội An đã tới chia buồn cùng gia quyến. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt ở tang lễ, thành tâm kính viếng, tiễn đưa 2 cha con.

Người mẹ gục ngã khi 2 người thân yêu qua đời

Trước tình cảm nồng hậu của người dân, đại diện gia đình cũng đã gửi lời cảm ơn tới tình cảm của bà con.

Đêm qua, tại khu vực Bệnh viện TP Hội An tập trung đông người dân đứng vây quanh. Các nhóm thiện nguyện cũng túc trực để hỗ trợ người thân hai cha con vừa qua đời, vừa huy động bà con quyên góp kinh phí để giúp đỡ gia đình trước khi trở về quê tại Quảng Bình.

Không khí tang thương của tang lễ

Liên quan đến vụ việc, trong bức di thư để lại trước khi xảy ra hành động dại dột, người cha của bé gái tâm sự rằng mình cùng con gái vào Đà Nẵng thuê trọ làm ăn. Thời gian gần đây, cuộc sống gia đình có nhiều bất hoà nên muốn giải quyết bằng cái chết. Vì quá thương con gái nên ông muốn con đi theo mình. "Xin con hãy tha thứ cho người cha này, xin lỗi người con gái của ba, ba yêu con nhiều lắm!" - thư tuyệt mệnh ghi lại dòng cuối cùng trước lúc xảy ra vụ tự tử.

Theo Công an TP Hội An, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, anh B. sinh sống cùng vợ và con gái ở nhà trọ tại TP Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu khiến người cha ôm con nhảy sông tự tử được xác định là do mâu thuẫn chuyện vợ chồng.