Vừa bối rối chọn váy cưới xong, Ngô Thanh Vân đã cùng phu quân gấp rút làm điều này

Kể từ sau khi thông báo "về chung một nhà", cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngày 2/5, "đả nữ" đã đi chọn váy cưới dưới sự tư vấn của chuyên gia trang điểm Nam Trung. Dù đã mặc hàng trăm chiếc áo cưới để chụp ảnh, đi catwalk, thế nhưng lần đầu tiên chọn chiếc váy cưới cho ngày quan trọng nhất cuộc đời, Ngô Thanh Vân không tránh khỏi sự bối rối.

Trên trang cá nhân, "Hai Phượng" chia sẻ: "Vậy mà cảm xúc chọn lựa áo cưới cho chính mình vẫn rất bối rối vì không biết sao mà nó có quá nhiều lựa chọn đến như vậy. Rồi việc làm sao chọn 1 cái áo cưới cho vừa vặn cá tính của mình rồi phải thoải mái, phải đẹp trong mắt mọi người. Tự nhiên sao cảm thấy áp lực quá. Mà ngặc cái là cái áo nào cũng đẹp á. Chọn hơn 6 tháng qua hình vẫn chưa chọn được cái nào. Sao mình làm đả nữ đánh đấm thì làm lẹ quá mà kêu đi chọn chiếc áo cưới quan trọng nhất của đời mình thì bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt".

Ngoài chọn váy cưới, cặp đôi còn rất tất bật cho các hoạt động khác trong hôn lễ. Mới đây, Ngô Thanh Vân đăng tải khoảnh khắc bên chồng sắp cưới. Ngoài ra, người đẹp còn khéo léo khoe vòng 2 thon gọn, 0% mỡ thừa. Cả hai đang gấp rút chuẩn bị, tập luyện cho những màn "trình diễn" cho đám cưới: "The day is near" (Tạm dịch: Ngày đó đang tới gần).

Được biết, lễ cưới sẽ được tổ chức vào 8/5, tại một resort ở Đà Nẵng. Cặp đôi cho biết đám cưới sẽ được tổ chức như một bữa tiệc thân mật, khách mời là người thân, đồng nghiệp với số lượng giới hạn.

Thiệp cưới được gửi cho khách mời

Dưới phần bình luận, vô vàn lời chúc phúc đã được gửi tới cặp đôi. Ai cũng mong muốn rằng Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.

Sau hơn 2 năm trải qua đủ mọi cung bậc vui buồn trong tình yêu, chàng Huy Trần đã quyết định "đưa nàng về dinh", chuẩn bị cho một đám cưới thế kỷ. Chia sẻ về "hoàng tử", người đẹp dành những lời từ tận đáy lòng: "Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn".

Về phía bạn đời của Ngô Thanh Vân, anh cũng dành nhiều lời "mật ngọt" cho bạn gái: "Cũng giống như một ván cờ vua, vị vua không là gì nếu không có nữ hoàng của mình. Anh đã lang thang, lạc lõng trên đường đời - cho đến khi tìm thấy em. Mỗi ngày em đều thúc đẩy anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và vì em, anh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Em là người mà anh tin tưởng, tin cậy và muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có và tất cả những gì của anh. Anh yêu em, nhiều hơn những gì có thể nói".