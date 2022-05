Cận cảnh chiếc xe chở nhớt bị thiêu rụi, cháy trơ khung sau vụ cháy kinh hoàng trên cao tốc TP. HCM

Trưa nay, hình ảnh và clip kinh hoàng về một vụ cháy trên đường cao tốc Trung Lương - TP. HCM hướng về Tiền Giang khiến người xem rùng mình.

Được viết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30, chiếc xe do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển xe tải chở nhớt mang biển số 65C-02342 di chuyển bên làn đường cao tốc. Khi đến đoạn thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc cháy phía sau xe nên dừng lại làn đường khẩn cấp để kiểm tra.

Thấy xe bốc cháy, tài xế đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Thế nhưng ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan ra toàn thân xe và lối dải phân cách đường cao tốc, vệt lửa kéo dài khoảng 400m. Đám khói đen to bốc lên từ vụ cháy.

Các phương tiện bị ùn ứ, không thể di chuyển. Đoạn đường bị tắc nghẹn một đoạn dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt. Đám cháy đã được dập tắt. Thế nhưng chiếc xe đã bị cháy, chỉ còn lại khung xe.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2021 vừa qua, Hà Nội đã xảy ra 355 vụ cháy, trong đó có 8 vụ cháy lớn, 6 vụ cháy nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 130 vụ cháy trung bình, 192 vụ cháy nhỏ, 18 vụ cháy rừng làm 12 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 26,5 tỷ đồng (so với năm 2020: giảm 56 vụ, tăng 6 người chết, giảm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm khoảng 4,5 tỷ đồng).