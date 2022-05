Cát Phượng tiết lộ tần suất chuyện 'giường chiếu' với Kiều Minh Tuấn trước khi tuyên bố chia tay

Ngày 15/5, Cát Phượng bất ngờ thông báo cô và bạn trai Kiều Minh Tuấn đã chính thức chia tay sau hơn 1 thập kỷ hẹn hò. Nữ diễn viên tiết lộ cặp đôi đã quyết định rời xa nhau đúng vào ngày 14/2 năm ngoái. Lý do khiến Cát Phượng chọn thời điểm hơn 1 năm sau mới công khai là bởi cô không muốn làm ảnh hưởng đến các dự án phim của anh ở thời điểm đó.

Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn khiến dân tình ngỡ ngàng

Mới đây, thông tin Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm hẹn hò khiến cả showbiz nháo nhào. Theo Cát Phượng, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". "Tôi lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại, tôi và Tuấn nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả", Cát Phượng nói. Được biết, cả hai chỉ sống chung, chưa đăng ký kết hôn.

Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn

