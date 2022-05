Xem tử vi tướng số hôm nay: Cách để tiền 'sinh sôi nảy nở'; các cặp tuổi đại kỵ với nhau

*Xem tướng số tử vi hôm nay, cách xem tướng số. Những thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cách sắp xếp để tiền sinh sôi nảy nở

Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm và cần lời giải đáp. Bởi trong phong thủy có khá nhiều phương pháp, nhưng đây sẽ là cách sắp đặt phong thuỷ để tiền có thể 'sinh sôi nảy nở'. Theo đó, gia chủ phải sắp xếp theo số tiền từ nhỏ đến lớn, những đồng tiền lớn xếp trong cùng. Theo dân gian, cách xếp tiền như vậy là "càng về hậu càng nhiều tiền", và tiền của gia chủ cũng ngày càng đầy lên.

Cách sắp xếp tiền trong ví

Các cặp tuổi đại kỵ lấy nhau

Trước hôn lễ và đại sự quan trọng nhất trong đời, các cặp đôi thường xem tướng số, tuổi để xem có hợp với nhau không. Phong thủy ngũ hành do trời sinh mà duyên cũng là do trời định, vì vậy mà những cặp đôi yêu nhau có tuổi kỵ nhau trong hôn nhân cũng không nên quá lo lắng. Bởi trong phong thuỷ chính phái, không có các cặp đại kỵ mà chỉ phụ thuộc vào 3 yếu tố: Thiên, địa, nhân. Nhân là ngày, tháng, năm sinh của bạn. Do đó, nếu chỉ xem tuổi có hợp nhau hay không thì điều này chỉ chiếm 7,5% trong cả 3 yếu tố, vì vậy, tuổi có kỵ nhau cũng không cần quá lo lắng.

Theo âm lịch của người xưa để lại, người ta dùng Thập Can và Thập Nhị Chi để tính toán thời gian, rồi cũng từ đây người ta kết hợp Can – Chi để tính tuổi và tính tương hợp tương khắc của đất trời, con người.

Thông thường người ta thường có Tam Hợp, Tứ Xung, nhưng tính tuổi kết hôn thì người ta sẽ tính cụ thể hơn với Lục Xung và Lục Hại để mọi người có thể hiểu được rõ hơn sự đại kỵ của hai tuổi.