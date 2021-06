Mùng 1 đầu tháng, Nathan Lee đăng tút khiến nhiều ca sĩ 'lạnh sống lưng'

Cách đây ít phút, Nathan Lee đã có bài đăng cảnh báo thẳng mặt các ca sĩ đang sử dụng những bài nhạc ngoại sau đó phổ nhạc Việt.

Thời gian gần đây, nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt (nhạc Hoa, Nhật, Pháp lời Việt) đã được các ca sĩ trẻ sử dụng để phổ lời Việt. Những bài hát nhanh chóng được phổ biến rộng rãi, lan truyền nhanh đến mức mất kiểm soát. Nếu là sự thật thì tuyên bố của Nathan Lee không chỉ gây chú ý với khán giả mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không ít nghệ sĩ Vpop đã và đang cover các ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Đặc biệt, đây là vấn đề liên quan đến đội ngũ pháp lý của các ekip nghệ sĩ nước ngoài với những điều lệ chặt chẽ và khắt khe về các sản phẩm âm nhạc.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi cover Chỉ Là Không Cùng Nhau (lời Việt của ca khúc nhạc Hoa Thời Không Sai Lệch)

Đầu năm 2021, trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok xuất hiện nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt (viết lại lời Việt dựa trên giai điệu có sẵn từ nhạc Trung), được thể hiện bởi các ca sĩ trẻ như Juky San, Tăng Phúc, Trần Quang Đăng…

Ca khúc nhạc Hoa lời Việt "Đánh mất em" đạt hơn 35 triệu views trên Youtube, đồng thời là "hit" trên Tiktok Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng Top 10 ca khúc Vpop được nghe nhiều nhất quý 1.2021 vừa được công bố dựa trên lượt nghe Zing MP3 và thành tích #zingchart, có đến 3 ca khúc nhạc Hoa lời Việt góp mặt trong danh sách là “Cô độc vương” - Thiên Tú, “Chỉ muốn bên em lúc này” của Huy Vạc và JikiX, “Chỉ là không cùng nhau” do cặp đôi Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi thể hiện.

Mãi cho đến năm 2021, vấn đề tác quyền các ca khúc nước ngoài mới được dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt là qua ồn ào nam ca sĩ Tăng Phúc cover các ca khúc nhạc Hoa lời Việt và mới đây nhất là lùm xùm của Văn Mai Hương với fan Lady Gaga tại Việt Nam qua việc cover ca khúc Always Remember Us This Way.

Sở dĩ các ca khúc nhạc Hoa lời Việt gây bão trở lại do được xây dựng bản phối mới phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ hiện nay. Hầu hết những tác phẩm được chọn để chuyển thể tiếng Việt đều là những bản hit triệu views. Hơn nữa, sự phát triển của mạng xã hội như Tiktok, Facebook cũng là phương tiện hữu hiệu giúp nhạc Hoa lời Việt lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tuy đánh trung vào thị hiếu người dùng, nhưng những ca khúc cover như vậy về lâu về dài sẽ làm mất bản sắc của âm nhạc Việt Nam. Các ca, nghệ sĩ cũng sẽ mất đi sự sáng tạo trong nghệ thuật, chỉ chờ những bản nhạc hot rồi lấy về viết lời Việt.

Bên dưới bài đăng của Nathan Lee, khán giả rất đồng tình và ủng hộ cho hành động của anh.