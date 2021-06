Cha của HLV Malaysia vừa qua đời trước trận đấu với tuyển Việt Nam

Fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa đăng tải lời chia buồn đối với gia đình HLV trưởng tuyển bóng đá nam Tan Cheng Hoe.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gửi lời chia buồn tới huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia, Tan Cheng Hoe về sự ra đi của cha ông - ông Tan Chooi Siak. Ông Tan Chooi Siak qua đời vào hôm nay, thứ sáu ngày 11/6/2021, hưởng thọ 95 tuổi.

Người cha thân yêu mất đi chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với HLV Tan Cheng Hoe. Hiện tại ông vẫn đang ở UAE cùng tuyển Malaysia tham dự vòng loại World Cup 2022. Ông không có mặt bên gia đình giờ phút đau buồn này.

Lời chia buồn được đăng tải trên Fanpage của Liên đoàn bóng đá Malaysia

Chỉ còn 10 tiếng nữa, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Al Maktoum (Dubai, UAE). Đây là trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai đội tuyển, quyết định đến tấm vé đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022. HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng cũng cho biết ông đã có phương án chuẩn bị tốt với mong muốn giành kết quả có lợi trước đội bóng đang đứng đầu bảng G.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng đã có đối sách khi gặp đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch với lợi thế thể hình cao to. Tuy không có sự phục vụ của 2 tiền vệ Quang Hải (do thẻ vàng) và Tuấn Anh (do chấn thương) nhưng tuyển Việt Nam đã có sự lựa chọn thay thế phù hợp với mục tiêu giành 3 điểm để nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé vào vòng loại 3 World Cup 2022. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 23h45 đêm 11/6 (giờ Việt Nam).