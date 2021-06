'Cô Xuyến' muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với chồng cũ nhưng phải có sự bảo vệ

Trước đó, tại một quán ăn tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, video cô Xuyến bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt khiến dân mạng ‘ngỡ ngàng ngơ ngác’. Cú đánh trực tiếp, nhanh và bất ngờ khiến không ai kịp trở tay. Sau đó nữ diễn viên đã phải vào viện và báo lên chính quyền.

Video trích xuất từ camera tại quán ăn

Sau khi đấm nữ diễn viên rồi bỏ đi, chồng cũ của cô bất ngờ quay trở lại, cầm theo một con dao lớn rượt đuổi tận vào bên trong quán. Người này còn có những lời lẽ tục tĩu, đe dọa đến sự an toàn của Hoàng Yến. Chỉ khi mọi người can ngăn thì mới bỏ đi.

Chiều 25/6. Nữ diễn viên đã có buổi gặp mặt báo chí để chia sẻ lại sự việc trong chiều qua. Trò chuyện với báo chí, Hoàng Yến cho biết chị bị hoảng loạn sau khi xem lại clip ở cơ quan điều tra.

Chia sẻ về dòng trạng thái mà chồng cũ đăng tải trên trang cá nhân sau khi sự việc diễn ra, Hoàng Yến cho biết: "Sáng nay khi đang làm việc tại cơ quan công an, tôi có được một người em kể cho việc này. Với Yến thì mọi sự thanh minh lên tiếng nó đều rất hèn hạ. Khi Yến đọc được dòng trạng thái thì Yến có nói với các đồng chí công an rằng, muốn được một lần gặp anh Thắng để nói chuyện bình tĩnh. Để lắng nghe những bức xúc dù là nhỏ hay to nhất, phơi bày hết ra, xem là tôi sai cái gì. Trong lúc chung sống, tôi lừa dối cái gì. Tuy nhiên, tôi yêu cầu được bảo vệ trong lúc nói chuyện, bởi vì anh ta có thể hành hung tôi bất cứ lúc nào. Mọi oán thù chỉ có thể được giải quyết khi nói ra. Mà cứ nói là hận nhưng lại không nói được cụ thể điều gì thì không thuyết phục".

Cao Thắng đã có nhiều bài chia sẻ về ‘đàn bà mất nết’, hay ‘vứt đi cho cuộc sống tốt đẹp hơn’. Dân mạng cho rằng anh đang ám chỉ vợ cũ của mình: Hoàng Yến.

Trước đó, cô Xuyến trải qua tình trường khá gian truân. Trải qua ba lần đổ vỡ, Hoàng Yến từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết hôn nữa. Thế rồi, Cao Thắng xuất hiện. Anh kém tuổi nhưng ‘tấn công’ cô quyết liệt. Sự nồng nhiệt ấy khiến Hoàng Yến xiêu lòng rồi cùng anh vun đắp hạnh phúc. Họ đến với nhau bất chấp sự khác biệt và phức tạp về hoàn cảnh. Trong khi Hoàng Yến từng có ba đời chồng và hai con gái riêng thì Cao Thắng có một trai riêng dù chưa kết hôn lần nào.

Hoàng Yến và người chồng thứ 4 - Cao Thắng thời còn mặn nồng

Đám cưới thứ tư đến mang cho cô rất nhiều hy vọng. Người đàn ông ấy cho đã cho là định mệnh. "Tôi chưa bao giờ hồi hộp như thế, nhất là khi cùng chồng sánh đôi chào mọi người", Hoàng Yến có lần chia sẻ.

Những mâu thuẫn lớn giữa Hoàng Yến và Cao Thắng nảy sinh từ cuối 2019. Họ làm thủ tục ly hôn vào tháng 3/2020 nhưng không chia sẻ với khán giả. Sau đó, cả hai có thời gian ngắn tái hợp nhưng rồi lại đường ai nấy đi. Tháng 6/2020, khi cùng xuất hiện tại một sự kiện, Hoàng Yến khẳng định cô đẹp hơn không phải để giữ chồng trẻ: "Thời trẻ bồng bột, tôi từng coi người đàn ông ở bên cạnh mình là tất cả. Nhưng khi lớn hơn, tôi hiểu rằng ngoài chồng, mỗi người phụ nữ còn có những tình yêu to lớn hơn rất nhiều, đó là cha mẹ, con cái. Vậy nên tôi nghĩ phụ nữ đừng bao giờ chỉ tập trung chạy theo người đàn ông nào đó mà hãy làm sao để người đàn ông đó phải chạy theo mình".

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cập nhật./.