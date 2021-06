Mẹ nuôi nhà người ta: Cậu bé gốc Việt được Angelina Jolie nhận chăm sóc, sống trong nhà 573 tỷ

Ồn ào nóng nhất trong showbiz vừa qua có lẽ là chuyện giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường. Do không minh bạch chuyện tài chính, cha mẹ Hồ Văn Cường phải làm thuê cho Phi Nhung, bản thân Cường cũng có nhiều bức xúc với mẹ nuôi,… tất cả đã khiến lòng tin của công chúng dành cho nữ ca sĩ đã ảnh hưởng ít nhiều.

Lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn chưa dừng lại

Rời khỏi Việt Nam, tới trời Âu, câu chuyện của “bà mẹ quốc dân” Angelina Jolie cũng khiến khán giả không khỏi choáng ngợp và cảm động.

Hiện tại nữ diễn viên đang nuôi dạy 6 đứa con trong đó 3 người con đẻ là Shiloh, cặp sinh đôi Vivienne – Knox và nhận nuôi 3 người con là Maddox từ Campuchia, Pax Thien từ Việt Nam và Zahara từ Ehthiopia.

6 đứa trẻ rạng rỡ và hào hứng khi được mẹ dẫn đến thảm đỏ ra mắt phim First They Killed My Father

Là một người mẹ, Angelina luôn cố gắng dành mọi sự ưu tiên, quan tâm đến các con, cho các con môi trường tốt nhất. Là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, Angelina còn tạo điều kiện để cả 6 người con được tham gia vào các hoạt động hoành tráng nhưng chỉ cần góp 1 phần nhỏ như lồng tiếng, tham gia các bộ phim lớn, cùng mẹ đi dạo thảm đỏ.

Pax Thiên – chàng trai gốc Việt

Pax Thiên được Angelina Joilie nhận nuôi đầu năm 2007. Từ một cậu bé bị bỏ rơi, cuộc đời Pax Thiên đã bước sang một trang mới, được vào thế giới Hollywood đầy hoa lệ, được tận hưởng cuộc sống giàu sang với những điều kiện ưu việt nhất.

4 đứa trẻ nhà Angelina đã trở thành diễn viên lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 3

Những đứa con của Angelica Jolie được truyền thông và công chúng đặc biệt săn đón. Nhưng Pax Thiên là người đặc biệt kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước ống kính. Thậm chí, trong tất cả những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt, Pax là người kín tiếng và kiệm lời nhất.

Pax Thiên cùng mẹ ghé vào cửa hàng bán bánh mì kẹp xúc xích nổi tiếng trong chuyến đi chơi ở New York vào ngày 8/6 vừa qua.

Tuy vậy, Pax Thiên lại là đứa trẻ tình cảm và mạnh mẽ nhất trong gia đình. Là người anh trai, cậu luôn nhường nhịn, chăm lo và bao bọc các em như người thân ruột thịt. Nhiều người nhận xét Pax có nét tính cách đặc trưng của người Việt, đó là giàu lòng yêu thương và gắn bó với gia đình sâu sắc.

Angelina từng chia sẻ: "Pax thích nhường nhịn và vui chơi với các em. Lúc nào Pax cũng chăm lo cho các em như người anh lớn sẵn sàng bảo vệ em mình. Từ một đứa bé không thích bị đeo bám nhưng Pax lúc nào cũng dõi mắt theo các em và khi ra đường cũng nắm chặt tay các em như sợ bị lạc vậy".

Nhờ tính cách vốn có nên chỉ mới bước sang tuổi 17 nhưng Pax Thiên đã trở thành chàng thanh niên thực thụ, rắn rỏi và mạnh mẽ, khác xa với những người bằng tuổi. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, cậu luôn gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, dáng dấp nam tính cùng phong thái chững chạc, bản lĩnh và tự tin.

Pax Thiên nam tính, chững chạc bên mẹ khi đến tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Được ngôi sao hàng đầu Hollywood nhận nuôi, cậu bé gốc Việt có cơ hội học ở những trường danh giá, sống trong ngôi nhà sang trọng. Sau khi ly hôn chồng, Angelina đã xây 1 căn nhà trị giá 25 triệu đô (hơn 573 tỷ đồng) để ở cùng 6 đứa con. Dù đã chia tay nhưng nữ diễn viên vẫn lo cho các con và xây nhà mới chỉ cách nhà chồng cũ 5 phút đi xe . Căn nhà còn có một hồ bơi ngoài trời, một phòng tập thể dục tại nhà, một phòng trà, một hầm rượu và những khu vườn rộng lớn.

Pax Thiên gây bão truyền thông khi lái chiếc xe ô tô có giá tiền tỷ ra đường. Cậu xuất hiện với ngoại hình chững chạc, rắn rỏi nhờ làn da rám nắng và cơ bắp cuồn cuộn.

Về việc học tập, cả 6 người con đều được tiếp cận nền giáo dục tốt và phát triển khả năng thế mạnh của bản thân. Mỗi người đều được học thêm ngôn ngữ, ở môi trường mà chúng yêu thích như Pax Thiên đi du học ở Hàn Quốc, Maddox học tiếng Hàn, Vivienne thích học tiếng Ả Rập còn Knox đang học ngôn ngữ kí hiệu.

Là con của 2 diễn viên đình đám Hollywood, 3 người con nuôi và 3 người con ruột của Brangelina đều được bố mẹ chăm sóc chu toàn, sống trong nhung lụa. Cả 6 đều yêu thương bố mẹ và luôn đùm bọc, che chở cho nhau như anh em ruột. Angelina chia sẻ các con vẫn treo quốc kì trên đầu giường để luôn nhớ về nguồn cội và tự hào về quê hương.