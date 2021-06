Ngang nhiên đánh người, chồng cũ ‘cô Xuyến’ có thể sẽ bị xử lý hình sự?

Hôm nay, bất ngờ video diễn viên 'cô Xuyến' trong phim 'Về nhà đi con' bị chồng cũ đấm thẳng vào mặt khiến dân mạng ngã ngửa. Cú đánh trực tiếp, nhanh và bất ngờ khiến không ai kịp trở tay. Sau đó nữ diễn viên đã phải vào viện và báo lên chính quyền.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của quán ăn, diễn viên Hoàng Yến đã bị chồng cũ đấm vào mặt sau một hồi nói chuyện. Dù được mọi người xung quanh can ngăn, người đàn ông này vẫn đe dọa và tấn công nữ diễn viên khiến cô phải bỏ chạy lên tầng 2 của quán.

Quản lý của Hoàng Yến xác nhận, vụ việc xảy ra vào ngày 22/6 tại quán ăn của bạn nữ diễn viên. "Sau vụ việc, chị Yến vẫn đang hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh. Anh Thắng có nhiều lần gọi điện cho chị Yến nhưng chị không nghe". Nữ quản lý chia sẻ với Zing, quan điểm của phía nạn nhân là xử lý theo quy định của pháp luật và không hòa giải.

Hoàng Yến bị chảy máu mũi sau cú đấm của chồng cũ

Cô Xuyến tên thật là Đào Hoàng Yến, diễn viên khá quen mặt với khán giả Việt. Ngoài đời thực, cô đã 4 lần lên xe hoa, mỗi cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 3-4 năm là đổ vỡ và cô luôn là người chủ động rời đi. Cô biết rằng có rất nhiều đồn thổi về cô, nhưng ‘cô Xuyến’ lại chẳng mấy quan tâm vì cho rằng có một chồng mà lăng nhăng với nhiều người mới đáng trách. Cô nói cô yêu lần nào cũng hết mình và kết hôn lần nào cũng cưới hỏi đàng hoàng, không có gì phải hổ thẹn.

Ảnh cưới diễn viên Hoàng Yến và người chồng thứ 4 của mình

Chồng cũ 'cô Xuyến' có thể bị xử lý hình sự?

Liên quan đến vụ việc, nhiều người thắc mắc rằng khung hình phạt xử lý những trường hợp này như nào, có đủ sức răn đe hay không.

Theo Công ty Luật TNHH Minh Khuê, hành vi đánh người gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 bộ luật hình sự 2015:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.....

Nhưng nếu việc gây thương tích cho người khác chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Việc bồi thường được quy định theo điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự năm 2015:

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Hiện tại, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tiếp nhận đang điều tra vụ việc diễn viên Hoàng Yến bị hành hung tại một quán ăn trên địa bàn phường. Đại diện công an phường Xuân La nói: "Đơn vị đã nhận trình báo của nạn nhân và báo cáo lên Công an quận Tây Hồ", đồng thời cho biết đơn vị này đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ điều tra.

Video trích xuất từ camera tại quán ăn