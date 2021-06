Phi Nhung từng đóng phim Hoa ngữ 11 năm trước: Lấy tên Phi Phi còn cặp kè sao phim Châu Tinh Trì

Gần đây, nữ ca sĩ Phi Nhung đang là cái tên vô cùng hot trên mặt báo qua loạt lùm xùm với con trai nuôi Hồ Văn Cường. Điều đó kéo theo những thông tin bên lề của cô cũng được dân mạng tìm hiểu và "khai quật" lại. Hóa ra vào thời điểm hơn 1 thập niên trước, Phi Nhung từng hợp tác với một dự án phim Hoa ngữ vô cùng đặc sắc.

Phi Nhung từng đóng phim Hoa ngữ?

Vào năm 2010, Hãng phim Việt Nam hợp tác với công ty Nghiệp Thắng và Tùng Lôi để sản xuất bộ phim Trạng Sư Trần Mộng Cát (hay tựa đầy đủ là Cát Tinh Cao Chiếu 2: Trần Mộng Cát Và Liên Hoàn 36 Kế). Ban đầu, phim vốn dĩ có Phi Nhung và Nguyên Vũ góp mặt, nhưng sau đó Nguyên Vũ rút khỏi dự án.

Bộ phim về Trạng sư tài ba Trần Mộng Cát ra mắt năm 2010

Trần Mộng Cát là một Trạng sư "thần đồng", hằng ngày giúp dân giải trừ những vụ án rối não

Trong Trạng Sư Trần Mộng Cát, Phi Nhung vào vai nữ ca sĩ Mộng Phi Phi - một "bóng hồng" cạnh nam chính Trần Mộng Cát (được đóng bởi ngôi sao phim Châu Tinh Trì - Trương Đạt Minh), sau này nên duyên với chàng hộ vệ Long Bộ đầu. Phi Nhung lần đầu xuất hiện trong phim là ở tập 3, cụ thể tại phân đoạn Trần Mộng Cát ngủ lang ngoài đường do không thể tìm ra cách chuộc về bức tranh bị đánh cắp của ông chủ Trân. May mắn nhờ có món bánh thố của Phi Phi cô nương, Trần Mộng Cát mới nghĩ ra kế sách giải quyết tình hình.

Đóng phim với toàn sao Hoa ngữ, đương nhiên Phi Nhung từng đối mặt với không ít khó khăn. "Khó nhất là trong phim trường các diễn viên đều nói tiếng Hoa, kịch bản thoại cũng toàn tiếng Hoa, nên Phi Nhung có hiểu được gì đâu. Đoàn làm phim cũng rất chuyên nghiệp, cứ mỗi ngày là quay xong một tập, đâu thể dừng lại để chờ mình được", Phi Nhung chia sẻ. Cô cũng không muốn hứng chịu tâm lý bị xem thường do là "người nước ngoài" nên đã dốc sức luyện tập, kết quả vừa hoàn thành tốt vai diễn Mộng Phi Phi mà còn kiêm luôn ca khúc nhạc phim Cười Nhạo Người Đời bằng tiếng Hoa.

Trong phim, Mộng Phi Phi đang ra sức tìm lại cha của mình

Trạng Sư Trần Mộng Cát trong thời điểm quay từng dính không ít lùm xùm. Từ việc Nguyên Vũ bỏ vai do cảm thấy phía nghệ sĩ Việt không được coi trọng, đến 4 tập phim thuần Việt bị cắt bỏ do không có sự thống nhất giữa hai bên, có thể thấy màn hợp tác Việt - Hoa lúc bấy giờ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Cũng may nhờ kịch bản thú vị và dàn sao thực lực, phim được khán giả yêu mến và sở hữu số điểm 8,4 trên Douban.

Phim Hoa ngữ có Phi Nhung đóng nhận được 8,4 điểm trên Douban