Xoài Non 'chỉ quen mặc đồ chợ' nhưng lại 'tự dưng quên mất' chiếc váy 28 tỷ

Mối tình Xoài Non - Xemesis

Xemesis là 1 trong 'tứ hoàng streamer' đình đám của Việt Nam, nên cũng dễ hiểu khi đám cưới của anh được đông đảo người hâm mộ nhắc đến.

Là vợ của Xemesis - "streamer giàu nhất Việt Nam", Xoài Non cũng là nhân vật quá quen thuộc với những ai thích xem livestream. Không chỉ vậy, cô nàng sinh năm 2002 này còn là một hot girl, mẫu ảnh rất được hâm mộ và săn đón với hàng triệu người theo dõi trên nền tảng MXH.

Nhan sắc xinh đẹp đầy ấn tượng của Xoài Non khiến cô nàng nổi tiếng từ khi chưa quen Xemesis Nhan sắc xinh đẹp đầy ấn tượng của Xoài Non khiến cô nàng nổi tiếng từ khi chưa quen Xemesis

Xoài Non cũng rất dễ gần và cô nàng thường xuyên tương tác cùng người hâm mộ thông qua những phần Q&A hằng ngày trên story cá nhân. Mới đây, khi được hỏi về set đồ đắt đỏ nhất từng mặt thì vợ Xemesis đã có câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ: "Chị toàn xài đồ chợ, làm gì có tiền mà mua đồ đắt tiền đâu em ơi. Đồ chị tầm mấy chục nghìn là hết rồi."

Được fan hỏi về set đồ đắt nhất từng mặc, Xoài Non trả lời bất ngờ rằng mình chỉ toàn xài đồ chợ

Tuy nhiên ai cũng biết rằng câu trả lời của cô chỉ mang tính chất vui đùa, vì đồ hiệu của cô nàng có lẽ cũng 'chật cả phòng', và không ít lần Xoài non đã chụp ảnh cùng những món đồ xa xỉ.

Là tín đồ mua sắm và cũng chẳng thiếu điều kiện, Xoài Non sở hữu không ít món hàng hiệu giá vài chục đến hàng trăm triệu Là tín đồ mua sắm và cũng chẳng thiếu điều kiện, Xoài Non sở hữu không ít món hàng hiệu giá vài chục đến hàng trăm triệu

Còn câu trả lời chính xác nhất cho set đồ đắt đỏ nhất mà Xoài Non từng mặc chính là bộ váy cưới trong ngày thành hôn giữa Xoài Non và Xemesis. Theo đó, giá trị khổng lồ của bộ váy đính 6 viên kim cương tự nhiên tổng trọng lượng 20 carat mà Xoài Non khoác lên có giá trị khoảng 28 tỷ đổng. Con số khổng lồ này xứng đáng cả một gia tài và khiến dân mạng trầm trồ một thời gian.

Chưa hết, bộ váy còn sử dụng hơn 10.000 viên swarovski nhập khẩu từ Úc để tạo thành. Váy được chia thành 10 phần, tốn hơn 2.000 giờ để lên ý tưởng, lên bản vẽ, tạo phom váy, đính kết, may đo... Chiếc váy cưới siêu đắt đỏ của Xoài Non càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của cô nàng trong ngày trọng đại đời mình