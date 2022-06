Clip cháy xe giường nằm trên Đại lộ Thăng Long, hành khách thi nhau tháo chạy

Chiều 26/6, xe khách giường nằm tuyến Thanh Sơn (Phú Thọ) - Hải Phòng chạy trên đại lộ Thăng Long theo hướng Hòa Lạc - Hà Nội, khi tới khu vực cầu vượt An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), ôtô này bốc cháy từ phía sau.

Khi phát hiện khét, cháy, hành khách trên xe hô hoán để tài xế dừng lại. Toàn bộ hành khách ngay lập tức chạy thoát thân, đồng thời mang theo đồ đạc rời khỏi xe. Thời tiết nắng nóng đã khiến đám cháy bùng lên nhanh chỉ sau vài phút, thiêu rụi toàn bộ ô tô.

Đám cháy lớn đã khiến cả làn đường phải dừng lại, làn cao tốc đại lộ Thăng Long ùn ứ nghiêm trọng. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Lúc 15h30, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng không chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cháy xe ô tô được người đi đường quay lại

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong quý I năm 2022, cả nước xảy ra 443 vụ cháy, làm chết 21 người, bị thương 25 người; về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 57,9 tỷ đồng. Ngoài ra, xảy ra 874 vụ sự cố sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ, rác. Trong đó: 173 vụ cháy nhà dân; 84 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh; 64 vụ cháy phương tiện giao thông; 36 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh; 09 vụ cháy chung cư; 08 vụ cháy trụ sở làm việc; 06 vụ cháy rừng; 02 vụ cháy trạm biến áp, nhà máy điện; 02 vụ cháy cơ sở giáo dục; 01 vụ cháy cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, siêu thị và 58 vụ cháy các loại hình cơ sở khác.