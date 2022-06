Clip: Chợ Xanh (Hà Nội) 'ngập nửa người' sau trận mưa lớn, người dân dùng phao di chuyển

Sau một ngày nắng nóng và oi bức, đến chiều tối 13/6, cơn mưa lớn kèm theo dông, gió giật, sấm chớp đổ bộ nhiều nơi ở Hà Nội. Mưa lớn bắt đầu khoảng 19h30, sau đó kéo dài hơn 2 tiếng. Đến khoảng 10h, mưa đã ngớt, thế nhưng giao thông dường như "chết cứng" do ngập lụt trên nhiều tuyến đường.

Nhiều tuyến đường ngập lụt nặng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu phát triển ở phía nam đã gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Ngoài ra, đám mây đối lưu từ phía bắc di chuyển xuống cũng gây mưa cho Sóc Sơn. Sau đó, các vùng mây này mạnh lên, tiếp tục di chuyển và gây mưa rào kèm dông cho nhiều quận nội thành của Hà Nội.

Số liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy chỉ trong vòng 25 phút từ 19h45 đến 20h10, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu Giấy lên tới 61,8 mm. Trong khi các quận các như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm ghi nhận vũ lượng dao động 30-50 mm.

Khu phố Tràng Tiền

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm nay (13/6), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến khu vực Chợ Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) ngập lụt nặng. Có nơi ngập đến nửa người. Toàn bộ hàng hoá, phương tiện được người dân chuyển lên cao, thế nhưng vẫn không tránh khỏi bị ngập nước. Thậm chí, có người dùng phao để di chuyển.

Mưa ngập đến nửa người

Có người dùng phao bơi của trẻ em để di chuyển

Được biết, chợ Xanh nằm trên đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có địa hình cao hai đầu, trũng ở giữa nên không tránh khỏi "thảm cảnh" ngập sâu ở chợ. Nhiều người cố đi vào khiến xe bị chết máy, không thể di chuyển.

Đây không phải lần đầu tiên khu chợ này bị ngập nặng. Theo nhiều tiểu thương ở đây, sau mỗi cơn mưa, ngoài số lượng hàng hoá bị ướt, ảnh hưởng, mọi người còn phải mất nhiều công sức để dọn dẹp do lượng lớn bùn đất, rác thải tràn vào.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày tới.