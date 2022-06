Clip cô gái vứt xe máy giữa đường để cứu mèo cưng khiến netizen tranh cãi

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái vứt xe máy để cứu mèo cưng nhận về rất nhiều sự quan tâm cùng bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Theo đó, trên đoạn đường khá đông phương tiện qua lại và đa số di chuyển với tốc độ khá nhanh, một cô gái đang đi xe máy chở mèo ở dưới để chân thì đột nhiên bé mèo nhảy ra khỏi túi, văng ra giữa đường.

Cô gái vội vàng vứt luôn chiếc xe máy ra giữa đường rồi chạy đi bế bé mèo. Điều đáng nói là rất nhiều xe máy, ô tô đằng sau phanh dúi dụi cháy đường sau hành động quyết đoán đó của cô. Rất may là không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Dù vậy, trên mạng xã hội vẫn không ngừng đưa ra 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bên thì cho rằng cô gái coi mèo như con nên vô cùng cưng nựng, lo lắng nên có phản xạ đó. Một bên lại cho rằng hành động của cô gái quá nguy hiểm, nếu xe ô tô đi sau không kịp dừng lại thì sẽ có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

- "Vì một con mèo mà làm cho bao người xém tý thì bị tai nạn".

- "Xe sau mà nó đè vào con mèo thì sẽ gào mồm lên. Nguy hiểm như thế mà bế được con mèo cũng không quay ra xin lỗi người đằng sau 1 câu. Đến chịu. Ông anh này còn lịch sự đấy, gặp t thì con này xác định ăn chửi, trời đã nóng thì chớ, ra đường gặp 3 cái loại này thật là muốn hiền cũng ko nổi".

- "Mua balo mà cho vào ạ, di chuyển ngoài đường cho nó an toàn, không khéo lại hại bản thân còn liên lụy tới người khác nữa. Mình thì cũng thương mèo, cũng nuôi mèo đây, nhưng phải bảo đảm an toàn đã, như việc chó ra đường là phải rọ mõm á. Mèo không biết gì nhưng người biết rất rõ, do đó đừng có chủ quan ạ".

- "Mèo cũng là sinh mạng cũng quan trọng đối với con người. nên cô gái hành động như thế là bình thường".

- "Biết là làm vậy rất nguy hiểm cho cả mình và những người xung quanh nhưng cũng là người nuôi chó mèo và coi chúng nó như con mình, mình hoàn toàn hiểu được tâm lí của cô gái ấy"

- "Biết là thương động vật nhưng tính mạng con người vẫn quan trọng hơn... đường đâu phải chỉ mỗi nhà bạn đi? Đến lúc có chuyện gì không may xảy ra ai chịu trách nhiệm được cho bạn"

- "Vì con mèo mà vứt bỏ xe xuống ngay giữa đường là cái sai đầu tiên nó có thể dẫn đến tai nạn cho người khác, tiếp theo là ko biết xin lỗi khi đã làm sai làm ảnh hưởng đến giao thông và cảm ơn anh tài xế đã phanh kịp, ý thức quá kém cho cô gái".